Cuándo y dónde ver Moon Knight, la nueva serie de Marvel

Moon Knight está compuesta por seis episodios, los que se estrenarán cada miércoles. DISNEY.

Compartir











Por: Rodrigo León 30 de Marzo 2022 · 10:21 hs

Moon Knight es la nueva serie de Marvel que debutó este miércoles y que se distancia de las producciones anteriores, al tratarse de un thriller psicológico.

La serie cuenta la historia de Steven Grant (Oscar Isaac), un hombre tranquilo que trabaja en una tienda de regalos y vive acosado por misteriosos recuerdos de una vida que, de alguna manera, está separada de la suya.

Después de un encuentro trascendental, Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte su cuerpo con Marc Spector (Isaac), un ex mercenario y la despiadada personificación de Khonshu (voz en inglés de F. Murray Abraham), el dios egipcio de la luna y la venganza.

Para el actor Oscar Isaac, Moon Knight presentó un desafío actoral único puesto que tuvo que interpretar a dos personajes en un mismo cuerpo, con personalidades y formas de actuar diametralmente opuestas.

Al describir a Steven Grant y Marc Spector, comentó que “Steven es totalmente sincero y dice lo que ve. Muchas veces es muy gracioso, pero para él no es gracioso, porque él no sabe que está siendo gracioso. Tiene una cierta torpeza social. No tiene las habilidades sociales que tiene su alter ego Marc. Steven es partidario de la no violencia, le importa la gente y quiere conectarse”.

El elenco de la serie Moon Knight lo completan Ethan Hawke y May Calamawy. Mohamed Diab y el equipo de Justin Benson y Aaron Moorhead dirigieron los episodios. Jeremy Slater es el guionista y Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater y Oscar Isaac son los productores ejecutivos. Los coproductores ejecutivos son Grant Curtis, Trevor

Waterson y Rebecca Kirsch.

¿Dónde puedo ver Moon Knight?

La nueva serie de Marvel, Moon Knight, debutó este miércoles 30 de marzo en la plataforma de streaming Disney+ con su primer episodio.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de Moon Knight?

Son seis los episodios que componen esta temporada de Moon Knight, los que serán estrenados cada miércoles en Disney+. Por lo mismo, el final de temporada está programado para el próximo 4 de mayo de 2022.