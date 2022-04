CyberDay 2022: las novedades que traerá en consolas y videojuegos

La consola PS5 está disponible en dos formatos: una con lector de discos Blu-Ray, y otra que es solo digital. @PRESFOTO/FREEPIK

Por: Romina Douglas 28 de Abril 2022 · 12:07 hs

Si de atrapar ofertas se trata, una de las fechas preferidas de los consumidores es el CyberDay, instancia que este año se desarrollará entre el próximo lunes 30 de mayo y el miércoles 1 de junio, y que entre uno de sus protagonistas tendrá a las apetecidas consolas de videojuegos.

Sin duda, una de las más cotizadas en el CyberDay 2022 será la consola PlayStation 5 (PS5), la cual fue lanzada oficialmente en Chile en noviembre de 2020 y se encuentra disponible en formatos: una con lector de discos Blu-Ray, mientras que otra es solo digital.

Además, y como novedad, desde esta semana estará disponible en las consolas de PS5 la denominada Frecuencia de Actualización Variable, lo que permitirá que los jugadores accedan a una mejor calidad en términos de visualización.

Específicamente, y según lo anunciado por PlayStation, los juegos que serán compatibles con esta modalidad son: Call of Duty: Vanguard; Call of Duty: Black Ops Cold War; Astro’s Playroom; DIRT 5; Resident Evil Village; Tiny Tina’s Wonderlands; Tribes of Midgard; Tom Clancy’s Rainbow Six Siege; Ratchet & Clank: Una dimensión aparte; Marvel’s Spider-Man Remastered; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales; Devil May Cry 5 Special Edition; Destiny 2; y Godfall.

Así que si eres uno de los fanáticos de PlayStation y estabas esperando la oportunidad para comprar la consola PS5 y probar uno de estos juegos de la mano de la Frecuencia de Actualización Variable, no puedes perderte el CyberDay 2022, cita que como como cada año congregará a diferentes marcas y empresas del país en torno a diversas áreas, tales como tecnología, entretención, hogar, inmobiliarias, deporte y outdoor, ferretería, alimentos y bebidas, productos para mascotas, vestuario y calzado, salud y belleza, artículos infantiles, seguros y servicios, viajes y turismo, entre otras.