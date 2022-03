Daddy Yankee anuncia su retiro de la música con su última gira que lo traerá a Chile

Será el 29 de septiembre cuando Daddy Yankee realizará su último show en el país. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 21 de Marzo 2022 · 09:20 hs

El cantante Daddy Yankee anunció a través de redes sociales su retiro de la música después de 32 años de trayectoria.

Fue a través de un video en que el intérprete de “Gasolina” indicó que “esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar lo que todos ustedes me han dado, me han regalado”. En esa línea, afirmó que “fueron ustedes los que me dieron las llaves para abrir la puerta para convertir este género en el más grande del mundo”.

“Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, no buscar problemas, con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean lideres, que sueñen con crecer, que no piensen con limitaciones y trabajen por sus familias y por los suyos”, agregó.

Yankee recordó que “en los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes”, pero “hoy por hoy, yo bajo para los barrios, los caceríos, y las mayoría quieren ser cantantes, eso para mí vale mucho”.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy”, anunció.

Daddy Yankee adelantó que este nuevo disco, que debuta este jueves, traerá “todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendaddy es lucha, es fiesta, es guerra, romance”, y aseguró que “me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales”.

“Y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde la raíz, desde el principio del reggaetón”, recalcó.

Esta última gira de Daddy Yankee, que lleva por nombre La Última Vuelta, arrancará el 10 de agosto en Estados Unidos y llegará a nuestro país el día 29 de septiembre.