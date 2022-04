Daddy Yankee: revelan fecha de venta de entradas para su último recital en Chile

González salió al paso de diversos rumores aclarando que "todavía los boletos no están a la venta. No hay nadie autorizado para vender boletos del concierto de DY en Chile". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 01 de Abril 2022 · 17:22 hs

Este 2022 Chile verá la última presentación de Daddy Yankee antes de retirarse de los escenarios. Sin embargo, hasta este viernes no se conocía la fecha exacta en que saldrán a la venta las entradas para ver al rey del reggaeton en nuestro país.

Sin embargo, la esposa de Daddy Yankee, Mireddys González, se valió de las redes sociales para explicar que, en el caso de Chile, los tickets de La Última Vuelta World Tour estarán disponibles a partir del 20 de abril.

González salió al paso de diversos rumores aclarando que "todavía los boletos no están a la venta. No hay nadie autorizado para vender boletos del concierto de DY en Chile".

"No se desesperen para que no sean estafados por personas que aprovechan el desespero de ustedes y empiezan a pedirle dinero para venderles boletos. Los boletos no están a la venta todavía", reiteró.

La pareja de Daddy Yankee recalcó que “me dicen las personas que van a hacer el show allá que van a salir a la venta el 20 de abril, así que, por favor, no caigan con personas que están aprovechando el desespero de ustedes para venderles taquillas que no son reales. Por favor, esperen”.

Daddy Yankee se presentará por última vez ante el público nacional el próximo 29 de septiembre, a falta de determinar el lugar.

Respecto al valor de los tickets aún no hay información oficial, pero ya salieron a la venta en Perú, donde la más económica cuesta $37 mil pesos chilenos (176 soles), mientras la más cara llegó a cerca de $142 mil pesos chilenos (670 soles)

El cantante informó la semana pasada que “formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy. Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendaddy es lucha, es fiesta, es guerra, romance”.