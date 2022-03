Daddy Yankee: sus 32 años de carrera en 7 momentos clave

El estreno de Daddy Yankee en Chile es considerado como el mejor show visto en la historia del Festival de Viña del Mar. AGENCIA UNO/ARCHIVO

27 de Marzo 2022

El pasado domingo 20 de marzo, Ramón Ayala Rodriguez, más conocido como Daddy Yankee, anunció su despedida de la música tras 32 años de trayectoria, donde se erigió como la voz más transcendental del reggaeton.

Y es que para decir adiós a los escenarios, Daddy Yankee realizará una gira mundial llamada La Última Vuelta World Tour que lo traerá a Chile el 29 de septiembre al Estadio Monumental.

Pero la carrera de DY está marcada por una serie de hitos que lo elevan, sin discusión alguna, como el Rey del Reggaeton.

"Creador" del Reggaeton

Daddy Yankee es considerado el “creador” de este estilo de música, ya que en 1992 participó de invitado en el disco Playero 34 de DJ Playero y en la canción So Persígueme/No te detengas menciona menciona la palabra reggaeton, nombre que luego le fue dado a este nuevo estilo de música.

"Toda la gente tiene que mirar y acercarse, para el reggaeton", fue la frase que DJ Nelson terminó de popularizar en 1996.

Los Cangris, el dúo con Nicky Jam

En 1999 el camino de Daddy Yankee se unió al de Nicky Jam, dando lugar al dúo Los Cangris, lanzando hits como Donde están las gatas, lo que los puso a la vanguardia musical en dichos años.

Sin embargo, los problemas de Nicky Jam con las drogas y el alcohol terminaron afectando la relación con King Daddy en 2003, quien trató sin éxito de alejarlo de aquellos pasos.

"No tenía la disciplina que tenía Daddy Yankee en aquel momento. Eso nos llevó a discusión y a separarnos como dúo", reconocería tiempo después el cantante de Travesuras.

Los conflictos entre ambos llegaron a su punto más álgido un año después, cuando Jam le dedicó una tiraera a su ahora ex compañero. Tras un paso por la cárcel y dejar atrás sus adicciones, Nicky Jam quiso volver a la música y contó el apoyo de Daddy Yankee para lanzar El party que me llama, que marcó la vuelta de Los Cangris.

Barrio Fino: Gasolina para todo el mundo

En 2004, Daddy lanzó el que es considerado el mejor disco de reggaeton de todos los tiempos, Barrio Fino, el cual contó con la colaboración de artistas de la talla de Wisin & Yandel y Zion & Lennox, entre otros, además de DJ y productores reconocidos como Luny Tunes, Los Jedis DJ Urba & Monserrate.

De este disco surgió Gasolina, un himno del reggaeton que llevó a Yankee a MTV y terminaría por llevar el género a países como Chile, Estados Unidos y España, siendo considerada como la 50ª mejor canción de la historia por la revista Rolling Stone.

Entre sus 21 temas hay verdaderos clásicos como Dale Caliente, King Daddy, Tu Príncipe, No me dejes solo, que terminaron por ratificar la calidad de Rey de Reggaeton de Yankee y convirtiendo a Barrio Fino en el disco más vendido en Estados Unidos en la década del 2000.

Viña 2006 o el mejor show en la historia del Festival

En 2006, el nombre de Daddy Yankee fue uno de los confirmados para el Festival de Viña del Mar y el puertorriqueño hizo su honor a su status y dio vida a quizás el mejor show que se haya visto en la Quinta Vergara.

Todo se inició con Yankee descendiendo al escenario desde un trono dorado, mientras la multitud no paraba de gritar extasiada.

Su presentación es una de las más enérgicas que se recuerden, donde el don de Daddy para dominar al público al grito de “celulares, celulares” y cantar hits tras hits, hicieron que se llevara tres galardones, además de continuar cantando hasta las 03:25 horas, mientras los guardias debían hacer frente a desmayos y a la gente que quería subir a la Quinta para poder estar cerca del Cangri.

Los récords de Despacito

La carrera de Daddy Yankee estuvo marcada por la capacidad del Cangri de mantenerse a la vanguardia musical y una prueba de ello fue su colaboración con Luis Fonsi para dar vida en 2017 a Despacito, canción que ha dejado una serie de récords.

Y es que Despacito llegó al número 1 de los ranking en 44 países, conviertiéndose en la canción más escuchada del mundo y su video fue en su momento el más visto en la historia de YouTube, con más de 7 millones de reproducciones a octubre de 2019.

A esto se suma ser el video con mayor número de likes de la historia de YouTube y la grabación de un dueto más visto en la plataforma. Además es el sencillo que se mantuvo por más semanas al tope del ranking en Estados Unidos y terminó en un remix con Justin Bieber.

Daddy Yankee, el mejor de todos los tiempos

Pero el Cangri también cuenta con una serie de registros que lo ubican, de manera indiscutida, como el mejor de todos los tiempos en el reggaeton, con más de 30 millones de discos vendidos.

Esto, ya que es el primer artista latino en alcanzar el número 1 en reproducciones en Spotify, junto con superar las las 1.000 millones de reproducciones en Spotify con tres canciones -Despacito, Despacito Remix y Con Calma.

Pero Daddy Yankee es también el cantante con mayor cantidad de canciones en las listas de Billboard Latin Latin Rhythm Airplay y la mayor cantidad de N°1 en los ranking de Billboard Latin Rhythm Airplay.

El adiós

El 20 de marzo, Daddy Yankee dio una noticia que nadie esperaba: su despedida de la música. En un video de poco más de 3 minutos, el Cangri señalaba que al "fin veía la meta" de su carrera en la industria musical con el lanzamiento de su última producción Legendaddy, que salió a la venta este 24 de marzo.

"Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", señaló el artista.

Pero DY tuvo palabras para sus seguidores, dejando en claro que "son el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", agregó.