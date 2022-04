Daniel Alcaíno reveló por qué Yerko Puchento nunca ha llegado al Festival de Viña

Daniel Alcaíno reconoce que le gustaría estar en el Festival de Viña del Mar con Yerko Puchento, pero ya no le quita el sueño. CHV.

Por: Rodrigo León 05 de Abril 2022 · 16:23 hs

En la más reciente edición de Pero Con Respeto, Daniel Alcaíno se refirió al hecho de que su personaje Yerko Puchento nunca llegó al Festival de Viña del Mar. Y es que si bien hubieron diversas instancias en donde negoció junto a Jorge López -su guionista-, nunca llegaron a puerto.

“Una vez lo tenía Chilevisión y nos citó la productora, nos juntamos y no nos llamaron más. Le dijimos que estábamos dispuestos a ir, obviamente no después de Chayanne o de Calle 13… Tú sabes lo complicado que es salir después de un artista tan querido, la gente no quiere ver a nadie”, relató sobre esta primera experiencia.

En dicha reunión, “pusimos nuestras condiciones”, como ir la noche inaugural, y aunque quedaron en que recibirían nuevamente un llamado, nunca ocurrió. “Después, nos llamó Pablo Morales cuando estaba en Chilevisión y ahí nos agrandamos. Con el López estábamos mal en ese tiempo, no sé qué habíamos fumado”, recordó el actor, asegurando que le enviaron la cifra que cobraban en dólares. “Nos dijeron estás loco, olvídense”, añadió.

Daniel Alcaíno reconoció que “nunca” le ha dado miedo el escenario del Festival de Viña del Mar. “Quería ir, me encanta, pero ya pasó”, dijo, sin descartar que el día de mañana efectivamente pueda estar presente en la Quinta Vergara con Yerko Puchento.

“Todos los escenarios me encantan. He estado en escenarios grandes también, a veces he actuado en el (Teatro) Caupolicán para, no sé, siete mil personas, pero no es lo mismo”, indicó.

Junto con eso, Alcaíno recordó un episodio cuando Canal 13 junto a TVN tenían el Festival, a cargo del ex director Ricardo de la Fuente. “Dijo una vez en una reunión, después lo transmitieron a nosotros, que sobre mi cadáver Yerko. Después alguien me comentó que Yerko no le daba garantías al canal”, relató.

“Me parece bien porque darle garantías era que yo tenía que alinear criterios con Canal 13 en ese entonces, que también lo transmitía con el 7. Entonces, canal 7 tenía miedo que molestáramos a los ministros, porque es un canal de gobierno; el Canal 13 que pasáramos a llevar a otras entidades, al gobierno, al dueño, en fin. Pero me gustó eso que no entregáramos garantías, porque si dábamos garantías, significa que éramos un hueón (sic) moldeable”, cerró.