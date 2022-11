Daniel Fuenzalida adelantó el regreso de Me Late: "El humor es un gran plus que tenemos"

"Esta idea la teníamos hace harto rato", admitió Daniel Fuenzalida. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 15 de noviembre 2022 · 11:59 hs

Hace mucho tiempo que el equipo de Me Late se había propuesto buscar una alternativa para llevar el programa a un formato "en vivo", pero la intensidad del trabajo diario no lo permitía y la idea se fue quedando en el tintero, según reconoció el conductor del espacio, Daniel Fuenzalida.

Sin embargo, la decisión unilateral de TV+ de eliminar el espacio de su programación abrió nuevamente las puertas a esta opción de convertir el espacio de farándula y entretención, en una especie de stand up comedy, aprovechando la repercusión que tuvo el abrupto final de Me Late y Me Late Prime, y su reemplazo por dos programas en el mismo tono, pero con diferentes conductores y panelistas.

Según confirmó Fuenzalida, el retorno de Me Late se producirá pasado mañana, jueves 17 de noviembre, en el casino Enjoy de Santiago.

"Esta idea la teníamos hace harto rato, pero haciendo Me Late eran cuatro horas al aire. Y era bien irresponsable pensar en hacer un evento en vivo, cuando teníamos una sobrecarga de trabajo en televisión", explicó el también locutor radial en diálogo con TiempoX.

Manifestó también que "una vez que pasó lo que pasó, retomé las conversaciones con Enjoy y les dije que mientras estoy analizando lo que pasa en términos televisivos, hagamos este show".

Humor farandulero

"No podíamos estar ajenos a todo el cariño que hemos recibido de la gente. Y mientras estamos en conversaciones con la televisión, es super bueno hacer el ejercicio de estar en vivo", recalcó sobre el mismo tema.

El conductor adelantó entonces cómo será el Me Late que podrán ver quienes asistan a las funciones en el Enjoy.

Así, indicó que tal como se producía de manera natural en el espacio televisivo, el Me Late en vivo, "el humor, con algunos tintes faranduleros", será el gran hilo conductor del show en vivo.

Daniel Fuenzalida confirmó también que en el espectáculo que llevarán a casino tomarán parte Sergio Rojas, Andrés Caniulef, Luis Sandoval y Francisco Halzinki. Dejó también la invitación para que se sume luego Laura Prieto.

"El humor es un gran plus que tenemos. Nos conocemos harto, contamos nuestras propias historias, anécdotas y lo que nos ha pasado día a día", profundizó sobre el formato que tendrá el Me Late en vivo.

Pero indicó que además los asistentes "van a poder hacer sus preguntas de la farándula actual y de la retro farándula. Y nosotros, desde el humor, contestar y contar anécdotas", cerró Daniel Fuenzalida.