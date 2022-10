Daniel Fuenzalida apuntó a una mano negra en TV+ por súbito final de Me Late: "Me sentí humillado"

"Me sentí humillado, porque estaba pidiendo por favor terminar un ciclo de 8 años", recordó Daniel Fuenzalida. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 19 de octubre 2022 · 09:53 hs

A "una 'mano negra', pero que debe ser desde el interior del canal", y no al rostro de TVN Iván Núñez, culpó directamente Daniel Fuenzalida de la abrupta salida de Me Late y Me Late Prime de las pantallas de TV+.

El locutor radial habló en profundidad del tema durante su participación en Juego Textual, en Canal 13, donde fue interrogado por las ocho panelistas del programa que conduce Sergio Lagos.

Fue la ex compañera de Daniel Fuenzalida en Extra Jóvenes, Rayén Araya, la que le preguntó directamente: “¿El intempestivo final se debió a una mala evaluación del trabajo de su equipo, o fue por una 'mano negra' que conspiró en las sombras para acabarlo?”.

Por abajo

"Como se dieron las cosas, no tengo dudas de que debe haber habido una 'mano negra'", respondió de inmediato el comunicador.

Y justificó lo dicho al explicar que "no hay razón alguna para que el programa haya salido del aire de la forma en que salió".

Fue en ese momento cuando descartó de plano que el causante haya sido el periodista del canal público y planteó que para él está claro que "sí o sí hay una mano negra, pero que debe ser desde el interior del canal".

No descartó que se trate de "alguien al que no le gustaba nuestro proyecto, no le gustaba nuestro programa, no le gustaban los panelistas o no le gustaba yo".

"Pero en vez de hacer algo claro y transparente, creo que hubo cosas que se hicieron por abajo", apuntó.

La humillación

Contó también que mientras estaba en el programa lo llamaron y le dijeron que fuera a una reunión. Ahí le avisaron del final inmediato de Me Late y Me Late Prime.

"Yo dije 'a fin de año, puede ser'. A lo más, si los ejecutivos están apurados, podía ser a fin de mes", les contó a las panelistas y el público presente en el estudio.

Cuando pidió al menos una semana, "me dijeron que no, que el programa había terminado ese viernes", indicó.

"Me dijeron que como trabajamos en farándula, se podía prestar para que jugáramos un poco con esto y era mejor hacer un corte inmediato", contó.

Daniel Fuenzalida admitió que "cuando la conversación iba avanzando, yo estaba shockeado realmente".

"En un momento les dije a los ejecutivos 'por último el lunes ¿puedo ir al aire y despedirme en pantalla?' Ellos se miraron y yo me sentí humillado, porque estaba pidiendo por favor terminar un ciclo de 8 años", reveló sobre la incomodísima situación a la que se vio enfrentado.

"Estaba como rogando poder volver a la pantalla. Me dijeron 'lo vamos a pensar y te lo vamos a comunicar. Gracias'", añadió.

Y aunque al final se le abrió la opción de salir en pantalla una última vez, él declinó.

Reglas del juego

"Llevo 25 años en la televisión. Sé las reglas del juego. Los ejecutivos pueden hacer el contenido que quieran", manifestó.

"La oferta mía a lo mejor ya no les gustó y cumplió un ciclo. Lo que me da pena es que la forma no fue buena", reflexionó.

Por último, apoyó totalmente el trabajo de su equipo periodístico y recalcó que "en todos estos años pocas veces pedimos disculpas, porque pocas veces nos equivocamos o nos pasamos. Yo confiaba mucho en la edición periodística de Andrés Caniulef y en mis periodistas".