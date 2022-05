Daniel Fuenzalida cumplió 50 años: "Estoy menos ansioso, más maduro"

"Lo estoy disfrutando y lo estoy pasando bien, pero sin la euforia de un joven", dice Daniel cuando habla de su exitoso presente en radio y televisión. FOTO: Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 03 de Mayo 2022 · 15:31 hs

Con siete horas al aire cada día, cuatro en televisión y tres en radio, Daniel Fuenzalida celebra hoy sus 50 años disfrutando de una de las etapas más productivas de su vida profesional.

Más vigente que nunca, el conductor hizo un análisis del buen momento que vive al completar la media centena de años.

"Son 50 años, donde la mitad de mi vida me he dedicado a las comunicaciones. Por 25 años he estado relacionado con una cámara de televisión o un micrófono de radio", le contó a pagina7.cl.

A continuación, Daniel habló sobre su presente, que incluye su programa en Radio Activa y los espacios Me Late, Me Late Prime y Win Win, en TV+.

Vivir a concho… y sano

"Me lo tomo súper bien, porque son 50 años en que estoy mucho más maduro, más entregado. Analizo mucho más las cosas, estoy menos ansioso, voy dejando que todo fluya. Eso ha sido un buen camino que me tiene feliz", aseguró.

Reconoció que los últimos años "para mí han sido tremendos porque los he vivido a concho, los he vivido sanos, y suena redundante, pero los he vivido viviéndolos".

"Yo estoy a mis 50 años con 7 horas al aire al día, donde debo tener una dedicación, preparación física y mental, que no es menor. Pero lo estoy viviendo a concho", profundizó en el tema.

Un lujo

Luego añadió que "lo estoy disfrutando y lo estoy pasando bien, pero sin la euforia de un joven. Lo estoy pasando bien en su justa medida (...) en equilibrio. Eso es lo que estoy haciendo en el día a día: dejando tiempo para mis cosas, para el fin de semana. Ya sé a qué cosas decir que no, y a los 50 uno se puede dar ese lujo”.

Y hablando de lujo, admitió que para él lo es "“llegar a los 50 años con la vigencia que tengo, trabajando en lo que a uno le gusta y con la libertad que lo hago".

Daniel Fuenzalida se dio el tiempo también para recordar a su madre: "Para mí tiene que haber un cambio en recibir cada cumpleaños desde el fallecimiento de mi mamá. Me marca mucho eso".

"Es mi segundo año sin mi mamá y es una fecha muy importante, donde ella siempre va a estar presente", cerró.