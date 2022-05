Daniel Fuenzalida recordará a su madre en De Tú A Tú y provocará emotivo momento de Martín Cárcamo

"Voy a llorar altiro, porque es un tema muy, muy complicado", dijo Daniel Fuenzalida cuando Martín Cárcamo le preguntó cómo era su mamá. INSTAGRAM.

30 de mayo 2022

Martín Cárcamo no pudo aguantar las lágrimas. La emoción le ganó al animador y el próximo domingo veremos cómo se quebró en pantalla mientras escuchaba a Daniel Fuenzalida, su invitado en De Tú a Tú, relataba cómo se produjo la muerte de su madre, en febrero del año pasado, a raíz del COVID-19.

Fue sin duda el momento más emotivo del adelanto del próximo capítulo que mostró Canal 13 en la edición de este domingo, en que el invitado fue Felipe Viel.

De acuerdo al compacto, Fuenzalida habla sin pudor de las que fueron sus adicciones y cómo éstas le pasaron la cuenta.

Pero fue cuando Martín Cárcamo tocó el tema de su madre, María Teresa Ferdinand, que el conductor de Me Late y Me Late Prime, de TV+ no pudo con la emoción.

Lágrimas

"Voy a llorar al tiro, porque es un tema muy, muy complicado", fue lo primero que dijo, cuando el anfitrión le preguntó: "¿Cómo era tu mamá?".

Luego relató los duros momentos que comenzaron a vivir con la llegada del COVID-19 a Chile.

Entre lágrimas recordó que "le dije mamá, viene fuerte lo de la pandemia. Lo primero que me dice aquí me voy a morir. Yo le dije no mamá, no te vas a morir. Y a las 10, mi papá me dice vente que la mamá está mal".

El relato de Daniel Fuenzalida impactó a Martín Cárcamo, pero el conductor no aguantó las lágrimas luego de que se presentara en pantalla el testimonio del padre de Fuenzlaida. "56 años de casados, nunca peleamos, no recuerdo haber peleado nunca con mi esposa", dijo mientras las lágrimas corrían por las mejillas del rubio.

Sólo alcanzó a esbozar una frase incompleta: "Este capítulo a mi me tiene, pero...", mientras se tomaba la cabeza con ambas manos.

"Yo nunca había visto morir a una persona. Y era mi mamá. Y se fue", indicó por su parte Fuenzalida con desconsuelo.

Drogas

Además de las lágrimas por la partida de su madre, Daniel Fuenzalida también se emocionará al recordar la que fue su adicción a las drogas, el daño que aquello le provocó a su ex pareja, y cómo logró dejar atrás ese oscuro capítulo.

Así, rememoró cómo por causa de su adicción se ganó su apodo de "Huevo". Contó que alguien "me dijo: ¿Te convido?, y le pregunto: ¿Qué lo que es?, y era cocaína. Me sentí Dios y ahí me pusieron Huevo, porque me cacharon que si no estaba duro, estaba cocido".

Aseguró que durante años "invitaba a todos los amigos, porque además compraba la amistad", reflexionó. Y esa misma adicción lo hizo perder a su pareja de entonces y su hija. "Entré al departamento, abro mi clóset y no había ninguna ropa de la Francisca. La empiezo a llamar y se había ido. Ahí se terminó todo", contó

Y así fue su vida hasta que una mujer que prefiere no mencionar le abrió los ojos: "Ella me menciona por primera vez que es una enfermedad (la adicción) y que hay que tratarse".

Antes de hacerlo, eso sí, Daniel Fuenzalida aseguró que "anduve todo ese fin de semana en la calle, me fui a la avenida Perú. Dormí en el Cerro San Cristóbal".