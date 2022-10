Daniel Fuenzalida recordó su dura pelea por WhatsApp con Julio César Rodríguez: "Estuvo fuerte"

"Se nos cayó el barrio a los dos", recordó Fuenzalida sobre su pelea con Julio César Rodríguez. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 14 de octubre 2022 · 10:45 hs

El conductor de Me Late Prime, Daniel Fuenzalida, recordó que entre las discusiones que le ha tocado mantener con diversas personalidades de la farándula y la televisión a raíz de los temas que se tocan en su programa, hubo una en particular, con Julio César Rodríguez, que recuerda especialmente.

El animador asumió que pese a que en el espacio que transmite TV+ se intenta "hacer una farándula amigable", según aseguró, de tanto en tanto debe hacerse cargo de lo que dicen los panelistas del programa.

Así, Fuenzalida reconoció que además del conductor del Contigo en la Mañana, de Chilevisión, también ha tenido que entregar explicaciones a otros, como los rostros de Canal 13 Martín Cárcamo y Pancho Saavedra.

A dar la cara

"A ratos, algunos de mis panelistas, sobre todo Sergio Rojas, se pasa dos pueblos", le contó Daniel Fuenzalida a TiempoX.

"Y más de alguna vez se pasó con Martín (Cárcamo), con Pancho (Saavedra) y con Julio César (Rodríguez). Y yo siempre tengo que salir a dar la cara, como el responsable que ve los contenidos y quien está conduciendo el programa", planteó el conductor de Me Late Prime.

"Pero ese es el costo que tiene esto. Sí hablo mucho de mis colegas profesionalmente, de los programas, de las animaciones. Pero, claro, a ratos alguno de mis panelistas se pasa de revoluciones", recalcó el comunicador.

"Se nos cayó el barrio"

"Afortunadamente, siempre he logrado conversar con todos", dijo Daniel Fuenzalida, antes de entrar en detalles de una vez en que la conversación no bastó y tuvo una fuertísima discusión con el conductor de Pero con Respeto.

"Fue con Julio César, por otro problema, pero nos agarramos por WhatsApp. Se nos cayó el barrio a los dos", relató el animador.

"Qué tanto pa' acá, qué tanto pa' allá. Y quedamos enojados", rememoró.

Con toda su experiencia en medios de comunicación, Daniel Fuenzalida reconoció que la pelea con Julio César Rodríguez "estuvo fuerte".

La reconciliación

"Y para una Navidad, o un Año Nuevo, me dije 'no quiero estar peleado con la gente'. Le mandé un mensaje: 'Julio, si estuve mal o me caí te pido disculpas. No era el trato, no era la forma'", recordó a continuación.

La respuesta que le dio el periodista fue: "No, Huevito, está todo bien".

"Ahí volvimos a ser amigos", cerró el tema el conductor de Me Late Prime.