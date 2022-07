Daniel Fuenzalida reveló el radical método que usaba para marcar cero en las alcoholemias

"Tenía un frasquito donde hacía pipi y me lo llevaba", reveló Fuenzalida sobre el método que usaba para eludir las alcoholemias. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 04 de julio 2022 · 18:11 hs

Aunque Daniel Fuenzalida lo relató como uno de los episodios que vivió cuando en su época de excesos y carretes a mil, la incredulidad se apoderó de sus compañeros de panel en el último episodio de Me Late Prime, a través de las pantallas de TV+.

Claro, porque ni Felipe Vidal ni Andrés Caniulef, y mucho menos Pamela Díaz, no dieron crédito a la historia que reveló el ex Huevo cuando mencionó una de las fórmulas que utilizó para intentar que no lo detuvieran si lo paraban los carabineros para hacerle una alcoholemia en sus noches de farra.

Acostumbrado a protagonizar polémicas por sus excesos, y sabiendo que eso mismo lo convertía siempre en un candidato para que le tomaran el examen cuando conducía, Daniel Fuenzalida decidió probar algo que escuchó por ahí y que le hizo sentido.

"Cuando yo salía a carretear, antes de irme de la discoteca tenía un frasquito donde hacía pipi y me lo llevaba", partió relatando, mientras sus interlocutores se mostraban cada vez más atentos.

"Y antes de subirme al auto, me lo tomaba", afirmó a continuación, dejando sin palabras a los tres panelistas presentes en el programa.

Incluso antes de que alguno atinara a decir o preguntar cualquier cosas, Fuenzalida les explicó que su decisión no tenía nada que ver con un asunto médico, como la orinoterapia, por ejemplo, sino que solo se debía a que en esos tiempos algunas personas que conocía "decían que con eso no salía en la alcoholemia".

Lanzado a hablar sobre ese radical método para evitar ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, el conductor del Me Late Prime les aseguró a los panelistas que en la práctica sí le había dado buenos resultados.

"Una vez venía manejando y me pararon. Me tomé un frasco y marcó 0.0", afirmó Fuenzalida, ante la cara de incredulidad de Pamela Díaz, Andrés Caniulef y Felipe VIdal.