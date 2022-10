Daniel Fuenzalida reveló que TV+ le pidió incluir a Raquel Argandoña en Me Late

Daniel Fuenzalida no quiso contactarse con Raquel Argandoña porque habría significado sacar a un compañero de Me Late. CHILEVISIÓN.

Daniel Ernesto Fuenzalida Ferdinand, conocido popularmente como Daniel “Ex Huevo” Fuenzalida, estuvo invitado en el programa Pero Con Respeto, donde volvió a referirse al abrupto fin de Me Late.

En medio de la conversación con Julio César Rodríguez, el periodista y locutor de radio mencionó la llegada de Raquel Argandoña a TV+ para ser parte de la nueva apuesta que reemplazará al finalizado espacio de farándula.

Ahí, reveló que los ejecutivos del canal privado le habían pedido que incluyera a la comunicadora en el panel de Me Late.

“Yo creo que a uno de los gerentes le gustaba la Raquel; me lo había pedido a mí, si es que yo la podía contactar y yo no estaba muy de acuerdo”, relató Daniel Fuenzalida.

Agregó que “la verdad es que se me pidió si es que yo podía contactar a Raquel Argandoña, después que se fue la Pamela Díaz, y yo encontraba que ella estaba bien en Zona de Estrellas”.

En esa misma línea, Fuenzalida reveló otro motivo por el que no la llevó a Me Late. “Tenía que sacrificar personas de mi equipo técnico, quizás un par de panelistas, y yo no estaba dispuesto a sacar a un Sergio Rojas, a un Luis Sandoval, o sacar personas de mi equipo para poder tener el presupuesto de Raquel, y lo que significa eso en el día a día”, sostuvo.

Daniel Fuenzalida se hizo el leso

Ante este escenario, Daniel Fuenzalida reconoció que ante la petición de llevar a Raquel Argandoña a Me Late “me hice un poco el leso con eso”.

“Es verdad que el canal me lo pidió en marzo y yo me había hecho el leso”, indicó, añadiendo que en “un par de reuniones me dijeron: ¿Has hablado con Raquel? Y no había hablado con ella”.

El animador de televisión explicó que “yo podría haberle dicho a Raquel que conversáramos para quedar bien con el canal y decir: Oye hablé con Raquel, y parece que no hay tanto interés, pero preferí que no”, y que por lo mismo “fui transparente y no la llamé, ni me acerqué a ella”.