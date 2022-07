Daniel Fuenzalida se disculpó con Julia Vial y Eduardo de la Iglesia por información sobre La Red

Las palabras de Daniel Fuenzalida ocurrieron durante la edición de este miércoles de Me Late. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 21 de julio 2022 · 09:41 hs

El animador Daniel Fuenzalida se disculpó en pantalla con Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, luego de que ambos lo emplazaran en la transmisión en vivo por entregar una información errónea sobre la huelga de trabajadores de La Red.

Hace unos días, el conductor de Me Late aseguró haber conversado con una persona del sindicato del canal privado, quien le comentó que no tenían comunicación alguna con los rostros de la estación.

Durante el live que hizo Vial y De la Iglesia la noche del martes, descartaron de lleno esta situación. “Me da lata cuando salen comentarios medios absurdos, porque en La Red somos una familia”, dijo de entrada la periodista.

“No sé cuál es la fuente de Daniel Fuenzalida para decir algo así, que chequee mejor las fuentes, porque eso no es cierto”, aseveró la animadora de Hola Chile.

“Hago un mea culpa”

En la edición de este miércoles del programa de farándula, Daniel Fuenzalida tomó la palabra y se disculpó al aire con sus colegas. “A lo mejor me referí mal, hago un mea culpa, pero sí es cierto que yo me comunico con gente del sindicato”, precisó.

“Lo que sí me indican es que, claro, están todos empujando el mismo tren (…) Pero sí se me indica que los rostros están más comunicados con sus equipos y no tanto con el sindicato. A lo mejor ahí es donde yo me comuniqué de mala manera o no se me entendió lo que quise decir”, insistió.

En esa misma línea, Daniel Fuenzalida volvió a mencionar que “hago un mea culpa con Julita Vial y Eduardo de la Iglesia”.

“Con esto pongo punto final porque aquí da lo mismo los comentarios de uno, de ellos, de la farándula en general. Lo que aquí interesa son los bienes y los parabienes para los trabajadores de La Red”, cerró el rostro de TV+.