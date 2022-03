Daniel Fuenzalida se postula para ser jurado de Viña 2023: "Me lo merezco"

Daniel Fuenzalida reconoció sus intenciones de concretar su llegada al jurado del Festival de Viña del Mar el año 2023. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 24 de Marzo 2022 · 11:56 hs

En una de las recientes ediciones de Me Late Prime, Daniel Fuenzalida manifestó sus intenciones de convertirse en integrante del jurado del próximo Festival de Viña del Mar.

“Nunca me había fijado que había un puesto en el Festival de Viña para alguien de la radio, me gustaría vivir la experiencia”, expresó el animador en el espacio de espectáculos de TV+.

De hecho, reveló que anteriormente, el año 2019, ya había conversado con los dueños de Ibero Americana Radios, consorcio radial donde se desempeña en Radio Activa, y pidió que “al menos que me tengan considerado”.

Sin embargo su petición no llegó a buen puerto, puesto que le explicaron que como ese año había ido Luka Tudor, ahora debían nominar a una mujer y por eso apostar por Titi García-Huidobro.

Como el 2021 y el 2022 el Festival de Viña del Mar se suspendió producto de la pandemia, luego de que confirmaron que el certamen volverá el próximo año, Daniel Fuenzalida espera poder concretar su deseo de ser jurado.

“Tengo mi solicitud elevada (...) y como salió lo del jurado y la animación, sería bueno mi paso por Viña de jurado”, dijo, y argumentó que “le ha ido bien a Me Late, le ha ido bien al programa de radio”, por lo que no sería en error nominarlo.

“¿Saben qué? Humildemente les digo a mis queridos jefes de la radio que yo debiera ser el representante. No es por hablar de presión ni nada, pero si yo no voy este año me voy a molestar mucho. Yo no quiero presionar a mis jefes, pero creo que es la oportunidad. Sí, me lo merezco”, cerrói.