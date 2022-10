Daniel Fuenzalida tras la salida de TV+: "Qué lástima que por el ego de un señor..."

Daniel Fuenzalida aseguró que ningún programa podrá reemplazar la mística de Me Late. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 30 de octubre 2022 · 12:07 hs

Al "ego de un señor" atribuyó en definitiva Daniel Fuenzalida el término de su programa Me Late en las pantallas de TV+, a la vez que no dudó en asegurar que por mucho que el canal esté invirtiendo grandes suma de dinero para llevar grandes figuras, jamás "tendrán esta mística y química que solo Me Late logró".

El locutor radial se juntó con sus ex compañeros de labor en un restorán, donde el grupo comenzó a trabajar más en serio sobre el futuro del programa. De hecho, señalaron que "se vienen cositas" y "pronto nos vemos".

El periodista Sergio Rojas usó su cuenta de Instagram para postear una foto de la cita del equipo, que incluyó tanto a los rostros y panelistas, como a los encargados de la producción periodística.

Junto a la imagen del grupo alrededor de una mesa bien servida, Rojas escribió que "hay veces que solo se genera magia y éste es uno de esos míticos casos".

"Nunca imagine que Me Late se transformaría más que en una marca, en un espíritu", planteó el periodista.

Y a continuación añadió: "Mil gracias a la gente, su cariño... De verdad es un fenómeno que nunca en toda mi vida profesional había vivido".

"Solo agradecer y seguir creando. La vida es cuesta arriba, pero la vista es genial. Nos vemos ayer, hoy y siempre", terminó su mensaje Sergio Rojas.

La magia de Me Late

Justamente de esa foto que posteó el periodista se tomó el ex conductor de Me Late, Daniel Fuenzalida, para aportar otro dato que explica el abrupto fin de su programa y apunta a un ejecutivo del canal como el gran responsable.

"Qué lástima que por el ego de un señor, que ya tendré el minuto de hablar, hayan apagado toda esta magia", escribió en los comentarios el también locutor radial.

Y luego aseguró desafiante: "Pero ni con la cantidad de millones que se han gastado en las nuevas contrataciones, tendrán esta mística y química que solo Me Late logró".

La publicación recibió miles de me gusta en pocas horas.

Y no fueron pocos los que notaron la ausencia en la mesa del periodista y panelista Andrés Caniulef.