Daniel Stingo apuntó a Marcela Sabat por su salida de TVN en medio del estallido social

01 de julio 2022 · 11:48 hs

El abogado y ahora convencional constituyente Daniel Stingo recordó lo que fue su salida del matinal de TVN, Buenos Días A Todos, donde oficiaba como panelista, en pleno estallido social.

En ese entonces, en noviembre de 2019, el ex rostro televisivo aseguró que su despido tenía “elementos políticos”, según declaró a La Cuarta.

“No terminamos de mutuo acuerdo. Me dijeron: Te queremos cambiar las condiciones. Yo no lo consideré conveniente, porque creo que es necesario una voz que sea cuestionadora de lo que está pasando, que era lo que estaba haciendo. Si ellos me querían restringir eso o dejarme menos días, mejor les dije que no”, comentó.

A más de dos años de ese episodio, Daniel Stingo volvió a referirse a su comentada salida de TVN, y apuntó a la senadora Marcela Sabat (RN) como la responsable.

“Yo salí de TVN cuando me echaron porque me agarré con...”, decía, cuando Jaime Coloma, en el programa Lo Personal es Político, lo interrumpió para recordarle su round con el ex presidente de Agropetorca, Alfonso Ríos. “Es que me agarré con varios”, respondió el abogado.

Sin embargo, apuntaba a otra persona. “Hasta que me agarré con la Marcela Sabat. Ella fue la que hizo que me echaran”, manifestó.

“Ella era diputada, yo le discutí un asunto fuerte y hubo llamados. Entonces baja el director y me dice estai (sic) suspendido dos días, porque esto ya fue mucho y a los dos días me echaron”, contó.

A pesar de esto, Dnaiel Stingo reconoció que “eso me subió mucho los bonos para la gente, porque en el fondo decían a él lo echaron por su pensamiento. Y la gente me dice en la calle usted nos defiende, usted nos representa. Eso me dice mucha gente en la calle, sobre todo de los sectores más populares”.