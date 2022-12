Daniela Aránguiz categórica en respuesta a Anita Alvarado: "No le tengo miedo a nadie"

Anita Alvarado "habla de mi marido y que mi marido... yo me separé hace varios meses, así que no es mi marido", dejó en claro Daniela. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 13 de diciembre 2022 · 09:05 hs

La panelista de Zona de Estrellas Daniela Aránguiz le echó más leña al fuego, tras emplear las pantallas de ese programa para responder a lo dicho por Anita Alvarado en su live por Instagram el pasado domingo, que fue seguido por más de 82 mil personas.

Este cruce entre la ex Geisha y la ex bailarina de Mekano comenzó tras la participación de Anita Alvarado en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, donde lanzó una dura crítica hacia Daniela: "¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma", dijo.

La respuesta de Daniela no se demoró y apuntó que "¿cómo una mujer que vendió su cuerpo durante años habla de dignidad? Me da risa que una prostituta esté hablando de ser digna, cuando lo más indigno es que tu vagina tenga precio".

Añadió que "no tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú no le enseñaste a no meterse con hombres casados y con familias. Eso sí no es tener dignidad, ¿Andar escondida por nada o por plata?".

Jorge y Angie

Fue tras este episodio que Anita Alvarado anunció con bombos y platillos su live, en el que cumplió con las expectativas de más de 80 mil seguidores.

En su transmisión la también influencer contó que Jorge Valdivia y su hija Angie fueron amantes. "Sí, estuvo con tu marido", confirmó.

"Conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada, sí. Él la buscó", sostuvo Alvarado, y añadió que "tu marido estaba absolutamente enamorado de mi hija, hasta las patas".

"Entonces, yo, en mi posición, vi que no era correcto, porque Angie tenía 17. Yo podría haberlo denunciado", aseguró.

Con todo este contexto, parecía obvio que Daniela Aránguiz iba a contraatacar, y así fue, porque empleó otra vez la pantalla de Zona de Estrellas para lanzarse contra la mamá de Angie.

Sin miedo

La ex bailarina de Mekano aseguró que "voy a responder a todas las acusaciones que se me hicieron y después contaré mi historia".

"Si alguien piensa que a mí me va a doler... yo soy de fierro. Tampoco le debo nada a nadie y no le tengo miedo a nadie", recalcó de inmediato.

Planteó que "ella (Anita Alvarado) habla de mi marido y que mi marido... yo me separé hace varios meses, así que no es mi marido", dejó en claro.

"Mientras él se comporte como buen padre, porque claramente nosotras dos no tenemos la misma suerte, y se lo digo con mucho respeto. Lamento que usted tenga que pasar rabias con todos los padres de los hijos que tiene. Yo tengo la suerte de que, como papá, no puedo decir nada", manifestó.

Sobre lo dicho por Anita del romance entre Jorge Valdivia y su hija, Daniela Aránguiz sostuvo que "yo no puedo meterme en los sentimientos de otra persona. Lamentablemente, la única víctima de toda esta situación soy yo".

Infidelidad

"Recuerde que yo, cuando estuve en Fiebre de Baile, a Angie le presté hasta mis zapatos para que bailara, le presté maquillaje, crema... se trató de hacer mi amiga. Fue a mi casa, tomó once, tomó a mis hijos en brazos. Eso también recuérdelo", le indicó.

Afirmó que "le abrí las puertas de mi casa a una mujer que tuvo el cinismo de sentarse en mi mesa", dijo sobre Angie.

Y luego habló de los papás de Jorge Valdivia: "Mi suegra terminó con mi suegro por infidelidad contigo".

"Muchas veces mi suegro te depositó los honorarios de tu trabajo. También le ofreciste tus servicios a Jorge y no sé si eso lo sabe tu hija", manifestó.

" Lo que estoy diciendo es súper fuerte ", reconoció al final Daniela Aránguiz.