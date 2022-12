Daniela Aránguiz contó por qué Jorge Valdivia no fue a la celebración de su cumpleaños

El ex futbolista no fue a la celebración de su cumpleaños porque "prefirió ir a carretear a otro lado", contó Daniela Aránguiz. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 07 de diciembre 2022 · 15:00 hs

La panelista de Zona de Estrellas Daniela Aránguiz reveló que su ex esposo, Jorge Valdivia, había preferido irse a carretear con su hermano y unas mujeres en vez asistir a su cumpleaños.

La influencer estaba dolida por la ausencia del padre de sus hijos de una actividad tan especial, como lo era celebrar sus 37 años de vida.

El lugar elegido para hacerlo fue el Club Amanda y entre los invitados hubo varios famosos y algunas celebridades.

Sin embargo, el que brilló por su ausencia fue el ex volante de la Roja y actual comentarista deportivo.

Algo que sin duda no dejó en absoluto indiferente a Daniela Aránguiz, quien no disimuló su decepción.

Fue Adriana Barrientos la que abrió el tema, aunque tenía sin duda otra cosa en mente cuando mencionó el tema del cumpleaños de su compañera de panel y el que una persona había llegado al lugar sin invitación.

De carrete

La ex bailarina de Mekano tomó la palabra y, al igual el Mago en la cancha, miró hacia un lado y salió jugando por otro.

Así, no dudó en plantear que "hay otros que invité y no fueron. Como mi ex marido, Jorge Valdivia, que lo invité y no fue, no llegó", reveló con un tono que mostraba su decepción.

La panelista del programa del canal Zona Latina no dejó la cosa ahí, porque añadió que el ex futbolista no fue a la celebración de su cumpleaños porque "prefirió ir a carretear a otro lado".

Se notaba dolida Daniela Aránguiz al abordar el tema, pero no dejó que eso le impidiera da a conocer lo que había ocurrido.

De esta forma, la influencer detalló sin pelos en lengua que Jorge Valdivia no apareció en su cumpleaños porque "fue a carretear con el hermano y las minas que le mete el hermano".