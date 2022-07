Daniela Aránguiz contra Karen Bejarano: "¿Por qué te las das de pobre si no lo eres?"

Karen Paola fue acusada por Daniela Aránguiz que no cocinaba nada. ARCHIVO/AGENCIAUNO

Por: Gaspar Marull 03 de julio 2022 · 12:26 hs

La modelo Daniela Aránguiz no supera el final del programa de concursos gastronómico El Discípulo del Chef, que fue ganado por la animadora Karen Bejarano obteniendo un premio de 15 millones de pesos.

La ex Meacno afirmó que si se hubiesen medido las habilidades culinarias, ella debió haber ganado, pero acusó que su ex compañera obtuvo el triunfo victimizándose para obtener el apoyo de los espectadores.

"Cuando yo llego a la final, yo quería llegar con gente realmente seca en la cocina. Karen no cocinaba nada. Todo el programa se la llevaron criticándola y peleando con ella porque hacía lo que ella quería, entonces eso como que... ", mencionó Aránguiz en “La Divina Comida”, transmitido en Chilevisión.

"Karen siento que se metió mucho en el victimismo y una persona que tiene problemas económicos no anda en una Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres? Por qué le pides a la gente que vote por ti para ganarte 15 palos, que quizás, en mi caso, yo se lo iba a regalar a una amiga que tiene cáncer", emplazó Daniela Aránguiz a la cantante de “Viva la noche”, acusando que vive en uno de los sectores más acomodados de Santiago.

De todas maneras, Bejarano en la final de El Discípulo del Chef aseguró que tiene una deuda económica superior a los 30 millones de pesos por tratamientos para su salud mental que ha recibido en el último tiempo.