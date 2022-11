Daniela Aránguiz cuestionó el trabajo de Cecilia Gutiérrez: "Lo que no sabe lo inventa"

Daniela Aránguiz no dudó en afirmar que la reportera "lo que no sabe lo inventa". INSTAGRAM

Por: Juan Pablo Ernst 15 de noviembre 2022 · 09:57 hs

Daniela Aránguiz ya se posesionó de su tarea como panelista de Zona de Estrellas, y dejó en claro que no piensa guardarse su opinión, aunque tenga que criticar a otro integrante del programa que transmite Zona Latina.

Es que la ex del Mago Valdivia no ha dejado tema sin entregar su parecer, y lo mismo ocurrió cuando en pleno desarrollo del espacio Mario Velasco se diera tiempo para piropear el trabajo que realiza otras de las panelistas de Zona de Estrellas, la periodista Cecilia Gutiérrez.

En el programa de farándula y entretención comenzaron a tratar el romance surgido entre el actor Nicolás Oyarzún y su colega de la serie Hijos del Desierto, Carmen Zabala.

Es que el hecho, que fue confirmado gracias a que ambos fueron fotografiados mientras se besaban, había sido revelado con anterioridad precisamente por una panelista del programa.

Por eso, Mario Velasco no dudó en destacar que "es impresionante que Cecilia Gutiérrez ni de vacaciones se detiene".

"Golpeando al espectáculo nacional e internacional", valoró conductor del espacio que transmite Zona Latina.

Sin embargo, no todos en el estudio de Zona de Estrellas celebraron el acierto de la experimentada periodista de espectáculos.

"Jamás lo hizo"

Así al menos quedó en claro con lo ocurrido a continuación con Daniela Aránguiz, quien no dudó en intervenir para lanzar una frase que sonó medio en serio, medio en broma.

Así, hablando directamente de Cecilia Gutiérrez, la panelista que no estaba presente en el programa, Daniela Aránguiz no dudó en afirmar que la reportera "lo que no sabe lo inventa".

No obstante, Mario Velasco tomó la palabra nuevamente para respaldar el trabajo profesional de Cecilia Gutiérrez.

En ese sentido, el conductor de Zona de Estrellas fue enfático en asegurar que su compañera de labores en el programa jamás ha inventado algún tipo de información.

Pero Daniela no estuvo de acuerdo y replicó: "Una vez dijo que había hablado conmigo, y jamás lo hizo", cerró el tema.