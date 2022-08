Daniela Aránguiz deja entrever posible regreso a El Discípulo del Chef

Daniela Aránguiz podría reencontrarse con Karen Bejarano en El Discípulo del Chef si se concreta su ingreso a la competencia. CHILEVISIÓN.

Compartir











Por: Rodrigo León 10 de agosto 2022 · 13:27 hs

Daniela Aránguiz desató todo tipo de especulaciones con una de sus últimas publicaciones en redes sociales, dejando entrever un posible regreso a El Discípulo del Chef.

El programa de cocina volvió a las pantallas de Chilevisión con una competencia donde reunieron a los más destacados participantes de este tipo de espacios en la televisión chilena.

Incluso, muchos pensaron que ella sería una concursante más en este ciclo, donde el premio mayor es la concesión de un restaurant en Monticello.

Sin embargo, fue la misma Daniela Aránguiz quien descartó dicha posibilidad. Hace unas semanas una usuaria le preguntó si estaría en El Discípulo del Chef, a lo que ella aclaró que “me llamaron pero no quise”.

Pero la ex integrante del programa Mekano levantó los rumores con una imagen en la que aparece con un delantal del programa de Chilevisión. “Tatannnnnn (sic)”, consignó en Instagram.

INSTAGRAM

Reencuentro con Karen Bejarano

En caso de concretarse su regreso a El Discípulo del Chef, Daniela Aránguiz se reencontrará cara a cara con Karen Bejarano.

Y es que tras finalizar la tercera temporada, la esposa de Jorge Valdivia no se guardó nada contra quien fue su compañera de equipo, acusándola de hacerse la víctima para ganarse el cariño del público. A eso también sumó sus cuestionamientos respecto a una promesa que le hizo a Yuhui Lee de llevarlo a visitar a su familia en China.

Hace unos días, Bejarano conversó con EL DÍNAMO, donde se refirió a lo ocurrido con Aránguiz, indicando que “no te puedes decepcionar de alguien de la que no esperas nada. Creo que si hay algo que me caracteriza es que no espero nada de nadie, yo entrego sin esperar nada a cambio”.