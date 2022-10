Daniela Aránguiz desmiente que Jorge Valdivia le haya pedido un tiempo: "Ni yo sabía"

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia llevan al menos 20 años casados. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 04 de octubre 2022 · 09:58 hs

Daniela Aránguiz, bailarina, tuvo que salir a desmentir las informaciones que apuntan a una crisis en su matrimonio con Jorge Valdivia.

En los últimos días, el periodista Sergio Rojas aseguró que el futbolista le habría pedido un tiempo a la ex Mekano, lo que habría generado su molestia.

“Le habría dicho: Daniela, me quiero tomar un tiempo. El caredurismo llegó a más, porque le dice: ¿Sabes qué? Me voy a ir a vivir solo a un departamento, necesito mi espacio, tomémonos un tiempo para que yo también pueda reflexionar”, reveló el también panelista de Me Late en su programa Que Te lo Digo.

De hecho, aseguró que a raíz de esto, Daniela Aránguiz habría quedado en shock, pues jamás se esperó esta actitud por parte de Jorge Valdivia.

“La había dejado sola, sola, y por eso ella hoy en día está muy mal, porque miraba para el lado y no tiene a nadie que la contenga y apoye”, agregó Sergio Rojas.

El desmentido de Daniela Aránguiz

A raíz de todos los rumores y especulaciones entorno a su relación con Jorge Valdivia, tuvo que ser la misma Daniela Aránguiz la que lanzó un desmentido en sus redes sociales.

A través de un Instagram Stories, quien fuera finalista de la tercera temporada de El Discípulo del Chef dejó en claro que todo lo que se ha dicho últimamente es mentira.

“Mi cara cuando me entero por la prensa de supuestas frases que me dijeron y que ni yo sabía”, dijo en primera instancia. Luego remató su mensaje con un “qué manera de inventar”.

Eso sí, Daniela Aránguiz no ahondó con respecto a cómo se encuentra actualmente su relación con Jorge Valdivia.

Hace unas semanas, también en medio de rumores, aseguró que como toda pareja, siempre viven momentos de crisis que luego solucionan.