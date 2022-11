Daniela Aránguiz detalló su actual relación con Jorge Valdivia: "Lo perdoné"

"A veces en la mañana nos tomamos un cafecito juntos", contó Daniela. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 17 de noviembre 2022 · 15:03 hs

"¿Quién sabe?, quizás la vida nos vuelve a juntar", fueron las palabras escogidas por la influencer Daniela Aránguiz para cerrar el tema de Jorge Valdivia.

La nueva panelista de Zona de Estrellas entregó detalles sobre cómo es hoy la relación que mantiene con su ex pareja, en especial con motivo de los hijos que tienen en común.

La opinóloga sostuvo que tras la separación, que fue confirmada por ambos hace un par de semanas, el Mago Valdivia se fue a vivir a un departamento muy cerca del suyo.

"Cuando vivíamos juntos, todo era muy compartido y eso sigue siendo así, sobre todo la crianza de nuestros niños", reveló Daniela Aránguiz.

Y, en conversación con LUN, no dudó en asegurar que el ex futbolista "como papá es un siete".

"A veces en la mañana nos tomamos un cafecito juntos", contó sobre el tipo de vínculo que mantienen en la actualidad.

"Me pregunta cómo me ha ido en el trabajo, cómo me he sentido. Esa es la onda que tenemos", detalló a continuación.

Alejados

La influencer ahondó en el tema y planteó que "ahora estamos bien, pero estuvimos sin hablarnos, alejados durante bastante tiempo".

"Y notamos que eso dañaba a la gente que queremos", indicó sobre esos duros momentos

Reveló también que para cambiar esa realidad "los dos cedimos, pero yo tuve el primer acercamiento".

"Hablamos, nos sinceramos, tuvimos una conversación bonita, donde reconocimos que siempre iba a haber amor entre nosotros", aseguró.

"Lo amo"

"Yo lo amo y siempre lo voy a querer", dijo la opinóloga cuando le preguntaron por sus actuales sentimientos hacia su ex.

"Lo de ahora es algo que estoy acostumbrada, ya que él era futbolista. Estoy acostumbrada a no verlo todos los días, a no dormir siempre con él", puntualizó.

"Siempre ha sido muy cariñoso conmigo", dijo sobre el actual comentarista deportivo.

Y enfatizó que "lo bueno no se puede tapar con lo malo, hay que diferenciar. En nuestra relación tuvimos muchos momentos bonitos".

Sobre la posibilidad de un reencuentro de la pareja, Daniela Aránguiz no lo descartó de plano.

"Ya hice un duelo, me di una cantidad de días para llorar, que no me quedaran lágrimas. Pero una tiene que volver a levantarse", reflexionó.

Y en el cierre apuntó: "A Jorge lo perdoné y, quién sabe, quizás la vida nos vuelve a juntar".