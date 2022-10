Daniela Aránguiz estaría asesorando a Gissella Gallardo en el manejo de su imagen

"Daniela le está haciendo las relaciones públicas a Gissella", afirmó la panelista de Zona de Estrellas.

14 de octubre 2022

La esposa del ex futbolista Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, estaría asesorando en su imagen a Gissella Gallardo, la ex esposa de Mauricio Pinilla, según afirmó la panelista de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos.

De acuerdo a lo asegurado por la modelo, ese fue el verdadero motivo de que ambas figuras mediáticas, pese a que no son amigas ni muy cercanas, hayan mantenido la reunión que se viralizó en las redes sociales hace unos días.

En el programa de Zona Latina, Adriana Barrientos recalcó que "Ellas son distintas. Daniela no tiene nada qué ver con Gissella".

Sin embargo, a continuación aseveró que "Daniela le está haciendo las relaciones públicas a Gissella".

Y reafirmó sus dichos al indicar que "lo digo, porque le hizo un poquito de relaciones públicas conmigo, y se anduvo ablandando el corazón".

La modelo explicó que la ex Mekano decidió asesorar a Gissella, luego de que se conociera el episodio en el que fue grabada mientras rayaba el vehículo de su ex marido.

Absolutamente distintas

Adriana Barrientos les contó a los demás panelistas que "me llamó Daniela y me habló súper bien de Gissella Gallardo, en condiciones que yo nunca la he visto en compañía de Daniela, porque son absolutamente distintas", planteó la panelista.

"Gissella es de fiestas. Se pelea con Mauricio y se pone a pololear al mismo tiempo que Mauricio anda con otra chiquilla", detalló la panelista de Zona de Estrellas, recordando los rumores que vincularon al ex goleador con la modelo Gala Caldirola.

Y como contraposición, menciona que "la Dani, por su parte, termina con el Mago (Valdivia) y se queda encerrada con cuatro perillas en su casa con sus niños".

Es esa diferencia en la forma de enfrentar las situaciones extremas, lo que habría motivado el acercamiento entre Daniela Aránguiz y Gissella Gallardo.

Cabe recordar que el martes pasado las redes sociales reaccionaron masivamente cuando se viralizó la imagen de la esposa de Jorge Valdivia compartiendo un café con la ex mujer de Mauricio Pinilla, luego de "todo el día en ejercicio".

"Estamos compartiendo algunos contactos”, posteó Daniela Aránguiz.