Daniela Aránguiz habría comenzado los trámites para divorciarse de Jorge Valdivia

Hugo Valencia aseguró que los trámites para el divorcio entre Jorge y Daniela ya comenzaron. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de octubre 2022 · 09:53 hs

La influencer Daniela Aránguiz habría comenzado los trámites de divorcio para ponerle un fin definitivo a su matrimonio con Jorge Valdivia, según aseguró el periodista Hugo Valencia.

Tras semanas de especulaciones en torno a la pareja conformada por la ex Mekano y el actual comentarista de ESPN, fue en el programa Zona de Estrellas donde el profesional entregó los antecedentes que posee al respecto.

Aquello, luego de que en los últimos días se conocieran registros en videos y fotos de Daniela y Jorge, cada uno por su lado, disfrutando de la noche santiaguina.

Mientras al "Mago" se lo observó en el Club Amanda muy entusiasmado con una joven desconocida, a Daniela se la ha visto más de una vez de fiesta con el ex chico reality argentino, Luis Mateucci.

Fue así como el panelista del programa del canal Zona Latina aseguró que el matrimonio entre la ex bailarina y el ex futbolista también pasaría a ser ex.

"Tengo todos los antecedentes, la información reporteada por el entorno de Daniela Aránguiz y el Mago Valdivia", planteó Hugo Valencia al resto del panel.

Y fue ahí cuando aseveró que "con propiedad y responsabilidad le cuento a la gente que ya comenzaron los trámites del divorcio" entre Daniela y Jorge.

De acuerdo a lo asegurado por el profesional en el programa, en los hechos "ellos están separados hace seis meses".

El periodista concordó con lo indicado hace unas semanas por su colega Cecilia Gutiérrez, en cuanto a que la pareja ha terminado y vuelto en numerosas ocasiones, y habló de "un ir y venir en un intento de recomponer la relación".

No obstante, Hugo Valencia aseguró que “la relación termina en medio de las Fiestas Patrias, con la medida de Daniela de pedirle a Jorge que salga de la casa”.

El panelista de Zona de Estrellas aseguró que el ex volante de la Roja "ha intentado volver con Daniela, porque siempre ha creído que esta (separación) es una más".

"Sin embargo, esta es la separación definitiva", recalcó el profesional de la prensa.

"En estos 17 años nunca habíamos escuchado la palabra divorcio", recalcó por último Hugo Valencia.