Daniela Aránguiz respalda a Cecilia Bolocco tras nuevas disculpas: "La vi dolida, arrepentida"

"Yo le creo a Cecilia Bolocco", aseguró la panelista de Zona de Estrellas.

Por: Juan Pablo Ernst 01 de diciembre 2022 · 14:54 hs

La influencer y opinóloga Daniela Aránguiz aseguró que ella cree en la sinceridad de las disculpas que entregó la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, a raíz de la polémica que desató por sus consejos a las personas que le pedían tallas más grandes en su línea de vestuario.

La mamá de Máximo Menem les recomendó directamente hacer dieta: "Si ustedes creen que necesitan más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos", manifestó la presentadora de televisión

Las palabras de la ex reina de belleza desataron la molestia de numerosas personas, comenzando con la ex cantante Patricia Maldonado.

Según apuntó en su streaming Las Indomables, la panelista del Tal Cual, lo dicho por Cecilia Bolocco "significa que habló desde una ignorancia del porte de un buque".

"Señora, por favor, ¿cómo puede hablar tamaña hue...?", lanzó la ex panelista del Mucho Gusto.

Las disculpas de Cecilia

Durante los días siguientes, al menos dos veces Cecilia Bolocco utilizó sus redes sociales para disculparse ante la polémica generada por sus palabras.

En la primera ocasión, la conductora de Todo por Ti aseguró que "jamás sería mi intención herir, denostar o hacer sufrir a alguien. Jamás, jamás. Yo procuro solo abrir mi boca para decir cosas positivas".

En la segunda, junto con afirmar que "quiero quiero que seamos un país inclusivo y por eso jamás discriminaría", la ex Miss Universo planteó que "si herí a alguien, perdónenme desde el fondo de mi corazón".

Incluso su hijo Máximo salió a defender a su madre y habló de una mala interpretación de sus palabras.

"La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar", aseveró el joven.

Daniela Aránguiz le cree

Fue durante el programa Zona de Estrellas que la panelista Daniela Aránguiz solidarizó con Cecilia Bolocco y aseguró que ella sí cree que está arrepentida de sus dichos.

"Yo le creo a Cecilia Bolocco. Y la vi totalmente dolida, arrepentida", aseguró la ex del Mago Valdivia.

La influencer manifestó que "sin querer defender a nadie, yo me pongo en la situación de que ella tiene sus años y cuando los tiene se le nota mucho, se ve que está arrepentida".

Y cuando Manu González insinuó que lo dicho por la empresaria era para victimizarse, la ex del Mago Valdivia volvió a defenderla.

"Yo tomo eso como que sabe lo que se siente que te maltraten, no se está victimizando. No tomé el perdón de Cecilia como algo para arreglar su imagen, para nada, la veo totalmente arrepentida y lo siento heavy. La veo y me dio pena, empaticé con ella", sostuvo la ex Mekano.

“Siento que trató de decir que también ha sido humillada y ha estado en el lugar en el que ella sin querer puso a muchas niñas”, aseguró.