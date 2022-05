Daniela Aránguiz y Julio César Rodríguez apoyaron a productora de Chilevisión en su lucha contra el cáncer

La esposa de Jorge Valdivia pagó la mastectomía a la que fue sometida la productora periodística María José Parra. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 25 de mayo 2022 · 12:42 hs

Emocionada hasta las lágrimas por el apoyo que ha recibido de diversas figuras de la televisión para costear el tratamiento contra el cáncer de mamas, se mostró la productora periodística del programa Podemos Hablar de Chilevisión, María José Parra.

"Hay personas que me han ayudado. No tenían ninguna obligación y lo hicieron de corazón", reveló la profesional de 40 años y con un hijo de 20, quien reveló que su cáncer fue detectado el 22 de noviembre del año pasado.

A continuación, detalló que entre quienes más la respaldaron en los duros momentos de tener que enfrentar el costo del tratamiento de cáncer fueron Daniela Aránguiz, con quien trabajó en "Maldita Moda", y Julio César Rodríguez.

"Daniela Aránguiz me pagó la operación, la masectomía. No era un gasto menor y en el momento en que me llegó la cuenta yo no la podía pagar", le contó María José Parra a LUN.

Los regalos

Parra contó también que la esposa de Jorge Valdivia "se averiguó con un amigo cuánto era el monto y un día me dijo te dejé un regalo en tu cuenta. Cuando lo vi no lo podía creer, me emocioné".

La productora reconoció que "lloré y ella me decía no es para que llores, es para que estés tranquila porque no quiero que te preocupes de la plata, quiero que te preocupes de mejorarte".

En tanto, el conductor de Pero con Respeto no se quedó atrás en el apoyo a María José Parra, según confidenció ella.

"Julio César Rodríguez me pagó la cirugía de catéter, que sirve para que me conecten la quimio. Y la primera quimio. Tampoco tenía por qué hacerlo. Se contactó con una amiga y le dijo averíguame cuánto le cuesta a la Jo la quimio", indicó primero.

Y luego añadió que "cuando me llegó le dije a mi amiga, y ese mismo día, en la noche, me escribió Julio. Me dijo hola, Jopito ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido?. Y después me dijo este es un regalo para que pagues tu primera quimio", rememoró.

“Mucho amor”

Pero no solamente Daniela Aránguiz y Julio César Rodríguez se metieron la mano al bolsillo para darle una ayuda a la productora periodística de Chilevisión, pues la misma María José Parra mencionó a otros rostros que la apoyaron.

"Julián Elfenbein también me ayudó económicamente. La Fran García-Huidobro me dio regalos para la rifa. Michael Roldán, Carolina Soto, Sergio Rojas y Francisco Kaminzki igual", precisó a continuación.

Pero quedaban más, porque también recordó que "Eduardo Sáez me compró muchos números para la rifa, así como Roberto Cox, Viviana Encina y todos".

"Independiente de la ayuda económica, lo que todos me dan es amor, en eso se resume. Yo recibo mucho amor y es ese amor el que me va a sanar", concluyó María José