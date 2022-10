Daniela Castro no tuvo contemplaciones con su ex pareja: "Es un mitómano, infiel y estafador"

"Una por ayudar sale trasquilada y lamentablemente la gente se aprovecha", aseguró Daniela. INSTAGRAM.

07 de octubre 2022

Pese a que la relación terminó hace más de seis meses, según ella misma reveló recientemente, Daniela Castro no dudó en arremeter contra su ex pareja, el chef Maximiliano Rivera, en la redes sociales.

En sus posteos, la ganadora de la primera temporada de MasterChef se refirió al primo de Martín Cárcamo como un "mitómano", entre otros calificativos.

Fue hace un par de días cuando resurgió el tema de la relación entre Daniela y Maximiliano, luego de que alguien le preguntara a la actual participante de El Discípulo del Chef: "¿Ya no estás pololeando con el primo de Martín Cárcamo?".

Ella contó en ese momento que había terminado con él "hace muchos meses, antes de mi cumpleaños".

"Fue en marzo de este año", precisó Daniela Castro en la oportunidad.

Y añadió que "me suele pasar que cuando quiero terminar, una vez que lo digo, me doy cuenta que en realidad mentalmente ya había terminado mucho antes".

Nada bien

Al día siguiente de estas declaraciones, Daniela Castro se refirió nuevamente a su ex pareja, pero ahora en un contexto muy diferente.

Fue en una red social de la fundación animalista El Poder de la Manada donde arremetió con todo contra Maximiliano.

Todo partió a raíz de una publicación de la entidad, en la que permanece un perrito llamado Charlie, que Daniela y Max adoptaron en su momento y que fue devuelto cuando se terminó la relación.

Así, al responder a un mensaje que decía: "Qué corto es el amor y qué largo es el olvido", la ex MasterChef posteó "¡Charlie! Yo no lo he olvidado, pero tampoco olvido que Max me tiene que pagar la mitad de la deuda".

"Una por ayudar sale trasquilada y lamentablemente la gente se aprovecha", aseguró a continuación.

"Mi ex se iba a hacer cargo de él, pero es un mitómano", escribió cuando recibió algunos comentarios por devolver al can.

"Todo bien contigo y con Max, Dani" y "Te queremos Dani", le postearon desde la fundación.

Pero Daniela no estaba de acuerdo y lo dio a conocer sin ningún tipo de dudas.

"Nada bien. Es un mitómano, infiel y estafador", cerró el tema la influencer.