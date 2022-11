Daniela Castro relató su nefasto encuentro con Liam Gallagher: "Igual peleé con él"

"Hay formas y formas, guapirulo", dijo Daniela en su video. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 08 de noviembre 2022 · 17:04 hs

Un desagradable encuentro con el cantante Liam Gallagher en el gimnasio del hotel en que se hospedaban ambos, dio a conocer a través de las redes sociales la ex MasterChef Daniela Castro.

De acuerdo a lo contó la cocinera a través de un video que subió a las historias de su cuenta de Instagram, todo ocurrió en el Hotel Mandarín, cuando se toparon de casualidad.

"Fui al gimnasio y me encontré con Liam Gallagher, de Oasis", comenzó su relato Daniela Castro.

"Y quería pedirle una foto para mostrárselas a ustedes", explicó a continuación, aunque de inmediato aclaró que "me mandó a la chucha. Es medio insoportable".

La ex El Discípulo del Chef, en todo caso, no se achicó ante la estrella internacional y les aseguró a sus seguidores que "yo igual peleé con él".

El encuentro

Ahí Daniela Castro explicó que en ese momento Liam Gallagher "me dijo '¿qué haces acá?'".

Una pregunta a la que ella respondió sin dudar: "Pero si estoy acá en el hotel, igual que tú".

"Me mandó a la chuchoquiña", dijo con sentido del humor.

Junto con su relato, el video de Daniela Castro incluyó posteos que indicaban su "nefasto encuentro con Liam Gallagher en el gimnasio del hotel, jajaja".

"Quería un saludo para ustedes, pero me mandó a la z, jajaja", complementó.

En el video, la influencer aseguró que la discusión con el músico no se detuvo ahí, porque "en mi súper 'very english', yo le decía: 'equal people, I stay in the hotel too'. Y le mostraba mi tarjeta".

"Puedo quedarme acá 30 horas si quiero, en el gimnasio, porque de verdad fue como si me estuviera echando", recordó con molestia Daniela Castro.

"Hay formas y formas, guapirulo. Así que voy a bajar de nuevo a pelear", cerró el video la ex MasterChef.