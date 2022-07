Daniela Castro reveló por error la fecha de estreno de la nueva temporada de El Discípulo del Chef

Daniela Castro es uno de los 24 participantes que tendrá la nueva temporada de El Discípulo del Chef. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 26 de julio 2022 · 09:49 hs

Daniela Castro, una de las 24 participantes confirmadas para la nueva temporada de El Discípulo del Chef, dio a conocer por error la fecha de estreno del programa por error, a través de redes sociales.

Ocurrió a través de Instagram durante este lunes, donde la ganadora de la primera temporada MasterChef Chile quiso compartir su alegría con sus seguidores respecto a esta nueva competencia que la enfrentará a los grandes exponentes de los distintos espacios culinarios de la televisión.

En una serie de videos, Castro contó que “estoy participando en El Discípulo del Chef, así que por eso estoy tan desaparecida, porque estamos grabando”.

“Tienen que estar atentis guapirulis para verlo, no les puedo contar nada aún. Pero el 7 de agosto sale al aire, ¡al aire!”, dijo Daniela Castro, revelando así la fecha de estreno de la nueva temporada de El Discípulo del Chef.

Sin embargo, a los pocos minutos borró el registro de la red social al darse cuenta del error que había cometido, puesto que Chilevisión aún no confirma el debut del programa que nuevamente contará con los chefs Ennio Carota, Carolina Bazán y Sergi Arola como capitanes de los equipos.

“Demasiado nerviosa”

Posteriormente, Daniela Castro subió otros videos a Instagram donde reconoció que estaba “demasiado nerviosa”, por lo que será su participación en El Discípulo del Chef.

“Estoy demasiado nerviosa, debo confesarlo. Pasaron 8 años desde que gané MasterChef. Es mucho tiempo”, reconoció.

Aún así, aseveró que “igual me he mantenido cocinando, tengo mis libros de cocina y recetas, pero es distinto que sea un concurso. Me siento como la primera vez”.

“Voy a estar compartiendo con ustedes todo lo que siento. No tengo certeza de cuándo comienza el programa, pero sí vi que ya salió la promoción, y no sale mi foto”, cerró la también influencer.