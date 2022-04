Daniela Nicolás celebra culpabilidad de Nicolás López: "El tiempo dio la razón"

Daniela Nicolás expresó en redes sociales que “se acreditó dos delitos de abuso sexual en contra de Nicolás López. Acreditó!!! Pero hay más”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 27 de Abril 2022 · 00:00 hs

La actriz Daniela Nicolás sacó la voz para referirse a la situación judicial del cineasta Nicolás López, quien fue encontrado culpable de dos delitos de abuso sexual.

Esto, luego que una serie de actrices denunciaran al director de Qué Pena tu Vida por abuso sexual y violación reiterada, pero sin lograr acreditar estas últimas acusaciones de violación.

La sentencia contra Nicolás López se conocerá el próximo 16 de mayo a las 15:00 horas.

Tras conocer esta decisión, Daniela Nicolás expresó en redes sociales que “se acreditó dos delitos de abuso sexual en contra de Nicolás López. Acreditó!!! Pero hay más”.

“Solo esperar a que cumpla una condena como se merece y este caso marque un antes y un después en nuestro país”, precisó.

Pero Daniela Nicolás dejó en claro que este caso deja tres enseñanzas: "No es no. No más abuso de poder. Culpables no pueden seguir impunes”.

La actriz recordó que “el 2018 salí hablando públicamente en nombre de una amiga que no se atrevió a hablar en contra de Nicolás López. Me llegaron mensajes tildándome de loca, mentirosa, de que me había quemado en el medio,etc. Hoy estoy feliz porque hay una posibilidad de que se haga justicia”.

“Si para algunos ‘quemarme’ significaba apoyar a víctimas de abuso para ayudar a que se hiciera justicia, bueno, prefería ‘quemarme’. El tiempo dio la razón”, cerró, junto con compartir que Nicolás López la había bloqueado de sus redes sociales.

Quien también se refirió a este caso fue la comediante Natalia Valdebenito, quien precisó que “tu defensa se basa en atacar a tus víctimas. Tu defensa te delata”.

Por su parte, la periodista de CNN Chile, Paula Escobar, indicó que “la justicia hoy por fin condenó por graves abusos sexuales a Nicolás López”.

Escobar, al igual que Valdebenito, cuestionó la estrategia de la defensa de López liderada por la abogada Paula Vial. “Su defensa se basó en descalificar y amedrentar a las denunciantes y a los periodistas que hicimos este trabajo. Ojalá este caso marque un antes y un después: ¡no es no!”.