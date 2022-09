Daniela Nicolás se reconcilió con Sergio Rojas en Me Late: "Quizás sí te conocía de antes"

Daniela Nicolás, anteriormente, le había hecho la desconocida a Sergio Rojas. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 22 de septiembre 2022 · 10:34 hs

Daniela Elsa Nicolás Gómez, actriz y modelo chilena, visitó este miércoles el panel de Me Late, donde sorprendió al reconciliarse con Sergio Rojas.

La polémica entre ambos ocurrió el año pasado cuando el periodista habló de la vida amorosa de la ex Miss Chile y, a raíz de esto, ella lo ninguneó. De hecho en un comentario en redes sociales consignó: “Alguien que le avisé que ni sé quién es, por fa (sic)”.

Pero Daniela Nicolás quiso dejar todo esto con Sergio Rojas atrás durante su participación en el programa de farándula de TV+. Allí fue invitada por Daniel Fuenzalida luego de que ambos, con un grupo de animadores, recorrieran los matinales promocionando la nueva edición de la Teletón.

Fue entonces que, antes de entrar de lleno a hablar sobre la cruzada solidaria, la actriz quiso hacer un paréntesis para dirigirse al panelista.

“Antes de hablar de la Teletón, a mi me gustaría hacer un paréntesis, quiero hablar de Sergio Rojas”, dijo en entrada.

Por su parte, Rojas comentó en el instante que “nos conocemos, hemos estado en centros de bellezas juntos y después me hizo la desconocida (...) la Daniela se enojó conmigo porque yo una vez conocí a un ex, yo lo conté y ella se molestó”.

“Quería aprovechar…”

De esta manera, Daniela Nicolás indicó que “quería aprovechar ahora, en la tele, hacer las paces con Sergio Rojas. Y decir que… Puede ser que quizás sí te conocía de antes”, afirmó entre risas.

Sin embargo, el conductor de Que Te Lo Digo le aclaró que “pero si yo nunca he estado enojado con la Daniela, ella se enojó sola”.

“De hecho, con la última persona que estuve, no salí de la casa, porque me daba susto que me vieras”, le dijo en tono de broma Nicolás a Rojas tras tomarse de la mano, dejando atrás cualquier tipo de polémica.