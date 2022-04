Daniela Vega no descarta llegar a la política pero aclara que "soy artista, no activista"

Este viernes, Daniela Vega vuelve a interpretar a Elisa Murillo, en la segunda temporada de La Jauría. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 19 de Abril 2022

En una reciente entrevista con la Revista Ya de El Mercurio, la actriz Daniela Vega no descartó en un futuro incursionar en la política.

Y es que tras saltar a la fama gracias a su rol protagónico en la película Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio, que incluso se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2017, se ha convertido en una representante del mundo trans en el país.

Aún así, Vega descartó declararse como un activista, pese a que su propia experiencia ha ayudado a visibilizar a esta comunidad.

“El arte, al ser político y una forma de expresión que tiene que ver con la política, te ayuda a hacer un activismo. Por eso digo que soy artista, no activista. No voy al Congreso ni estoy involucrada en organizaciones del quehacer activista, aunque lo respeto muchísimo”, explicó al medio antes citado.

Ante la llegada de Emilia Schneider al Congreso, convirtiéndose en la primera mujer trans en ostentar un cargo público como éste, Daniela Vega fue consultada ante la posibilidad de entrar de lleno en la política, algo que no descartó para el futuro.

“No he dicho que no voy a entrar. Me parece que mi rol está bien definido y tengo una carrera que me mueve para continuar. Si tengo alguna inquietud o intención política en el futuro, no lo sé. No puedo descartarlo”, sostuvo.

A pesar de sus intenciones, la actriz de series como La Jauría y Érase Una Vez… Pero Ya No, aclaró que actualmente estaba “muy contenta con mis guiones, mis partituras, y mis poemas”.

De hecho, a partir de este viernes podremos ver nuevamente a Daniela Vega interpretando a la detective Elisa Murillo en la serie chilena La Jauría, de Amazon Prime Video, que regresa con una segunda temporada compuesta por ocho nuevos episodios.