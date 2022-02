Daniella Chávez dejó la soltería y contrajo matrimonio con su novio de toda la vida

"Perdí mi esperanza contigo", fue uno de los mensajes que recibió la modelo en su Instagram. AGENCIA UNO / ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 07 de Febrero 2022 · 11:20 hs

Daniella Chávez anunció que dejó la soltería y contrajo matrimonio este domingo en Estados Unidos con su novio Ariel Gutiérrez.

A través de su instagram, la modelo Playboy compiló los momentos más importantes de la ceremonia, aunque mantuvo en privado la imagen de su esposo.

“Un resumen y agradecimientos a todos los que trabajaron y fueron parte de este hermoso recuerdo, todo esto en 2 semanas que se pensó y se hizo”, escribió Daniella en una storie de Instagram.

La noticia causó gran sorpresa entre los seguidores de la modelo Playboy ya que no había hecho anuncios relacionados anteriormente en la red social.

El reels se llenó de likes y comentarios de sus seguidores, quienes la “felicitaron” y otros se mostraron “decepcionados” por la noticia.

"Una soltera menos", "perdí mi esperanza contigo", "no puede ser", "me hubiese gustado que fuera conmigo", "no lo puedo creer", son algunos de los mensajes que les dejaron sus admiradores.

La pareja se conoció siendo adolescentes y llevan 16 años juntos. Ariel Gutiérrez es el fotógrafo de Daniella Chávez y quien se encarga de gestionar las redes sociales de la modelo.