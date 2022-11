De Beyoncé a Mon Laferte: estos son todos los nominados a los Grammy 2023

Beyoncé fue la artista más nominada con 9 postulaciones al Grammy. GRAMMY.

Compartir











Por: Rodrigo León 15 de noviembre 2022 · 14:27 hs

Los Grammy, distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, anunció la tarde de este martes su lista completa de nominados para la ceremonia que se realizará el próximo 5 de febrero de 2023.

Dentro de los artistas que más nominaciones recibieron, lidera la lista Beyoncé gracias a su último disco Renaissance, el cual compite en las categorías más importantes como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año por “Break My Soul”, entre otras.

Sorpresa es la nominación al Grammy que se llevó la chilena Mon Laferte, quien postula en Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo donde compite contra nombres como Rosalía y Fito Páez.

Por otro lado, Bad Bunny logró sumarse a los nominados en Álbum del Año por Un Verano Sin Ti, siendo el único latino en dicha categoría.

Listado de nominados a los Grammy 2023

Álbum del Año

ABBA - Voyage

Adele - 30

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Beyoncé - Renaissance

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Brandi Carlile - In These Silent Days

Coldplay - Music of the Spheres

Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers

Harry Styles - Harry’s House

Lizzo - Special

Grabación del Año

ABBA - Dont Shoot Me Down

Adele - Easy On Me

Beyoncé - Break My Soul

Mary J Blige - Hello Gorgeous

Doja Cat - Woman

Steve Lacy - Bad Habit

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Brandi Carlile - You And Me On The Rock

Lizzo - About Damn Time

Harry Styles - As It Was

Canción del Año

Gayle - abcdefu

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute's Version)

Harry Styles - As It Was

Steve Lacy - Bad Habit

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Beyoncé - Break My Soul

Adele - Easy On Me

DJ Khaled - God Did

Lizzo - About Damn Time

Bonnie Rait - Just Like That

Mejor Artista Nuevo

Anitta

Omar Apollo

Måneskin

DOMi & JD Beck

Latto

Muni Long

Wet Leg

Molly Tuttle

Tobe Nwigwe

Samara Joy

Canción Pop Solista

Adele - Easy on Me

Steve Lacy - Bad Habit

Harry Styles - As It Was

Lizzo - About Damn Time

Bad Bunny - Moscow Mule

Álbum Pop

ABBA - Voyage

Harry Styles - Harry's House

Coldplay - Music of the Spheres

Lizzo - Special

Adele - 30

Canción Pop Dúo/Grupo

Coldplay y BTS - My Universe

ABBA - Don't Shoot Me Down

Camila Cabello y Ed Sheeran - Bam Bam

Post Malone y Doja Cat - I Like You

Sam Smith y Kim Petras - Unholy

Interpretación de Rock

Bryan Adams - So Happy It Hurts

Neil Young - Old Man

The Black Keys - Wild Child

Brandi Carlile - Broken Horses

IDLES - Crawl!

Ozzie Osbourne - Patient Number 9

Turnstile - Holiday

Canción de Rock

Red Hot Chili Peppers

Turnstile

Brandi Carlile

The War On Drugs

Ozzy Osbourne

Álbum de Rock

The Black Keys - Dropout Boogie

Elvis Costello y The Imposters Crawler - The Boy Named If

Machine Gun Kelly - Idles Mainstream Sellout

Ozzy Osbourne - Patient Numer 9

Spoon - Lucifer On The Sofa

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

Cimafunk - El Alimento

Jorge Drexler - Tinta y Tiempo

Mon Laferte - 1940 Carmen

Gaby Moreno - Alegoría

Fito Páez - Los Años Salvajes

Rosalía - Motomami

Interpretación Alternativa

Arctic Monkeys - There Better Be a Mirroball

Big Thief - Certainty

Florence + The Machine - King

Wet Leg - Wet Leg

Yeah Yeah Yeahs feat. Perfume Genius - Spitting off the Edge of the World

Álbum Alternativo

Arcade Fire - We

Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Björk - Fossora

Wet Leg - Wet Leg

Yeah Yeah Yeahs - Cool It Down

Mejor Video Musical

Adele - Easy On Me

BTS - Yet To Come

Harry Styles - As It Was

Taylor Swift - All Too Well

Doja Cat - Woman

Mejor Álbum de Música Urbana

Rauw Alejandro - Trap Cake Vol. 2

Daddy Yankee - Legendaddy

Maluma - The Love & Sex Tapes

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Farruko - La 167

Revisa la lista completa de nominados a los Grammy 2023.