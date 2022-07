"De Chile pa'l mundo": Américo desclasificó antigua foto con Paloma Mami y Polimá Westcoast

Américo aprovechó de felicitar a Polimá Westcoast y a Paloma Mami por el éxito de "Ultra Solo REMIX". INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 06 de julio 2022 · 10:31 hs

El cantante Américo desclasificó una fotografía tomada hace ya tres años, donde aparece en su estudio junto a dos referentes de la música urbana nacional: Paloma Mami y Polimá Westcoast, quienes recientemente colaboraron juntos en el “Ultra Solo REMIX”.

En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Te Vas” consignó que “esta foto fue tomada el 3 de julio del 2019 en mi estudio y oficina de Minga Records”.

“La conservo con cariño como tantas otras de gente, amigos, artistas, nuevos y consagrados que he tenido la oportunidad de conocer, compartir, admirar y quizás apoyar”, escribió el intérprete.

Destacó, además, que “hay un sentimiento y una forma de ser que me empuja, me motiva y que me ha permitido estar en momentos precisos y claves, que a posterior se han convertido en grandes experiencias... y sin dudas está es una de esas”.

En esa misma línea, indicó que “no se vale aparecer en la foto una vez que el trabajo ya está hecho, subirse al carro de la victoria una vez que la batalla ya sucedió... hay que estar en el origen, ser parte de la intuición y del creer”.

Américo aseguró creer en “la juventud de hoy, en sus talentos, gracias y sueños desde hace mucho y me alegra ver como sus frutos florecen”.

“En esta foto no estoy ultra solo más bien estoy ultra acompañado y muy bien acompañado. Paloma Mami y Polimá Westcoast felicitaciones por su éxito mundial, merecido y para nada regalado”, afirmó, en alusión la éxito que han obtenido con la versión remix del hit “Ultra Solo”.

Por último, agregó que “a la distancia los aplaudo y también bailo con la alegría de haberlos visto y tenido en mi humilde casa musical creando y soñando... Repito, como a tantos otros. De Chile pa'l mundo”, cerró.