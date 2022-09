De Repenning a Tonka: los invitados que tendrá la nueva temporada de Socios de la Parrilla

Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot continuarán a la cabeza de Socios de la Parrilla. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 06 de septiembre 2022 · 12:01 hs

Socios de la Parrilla, programa de televisión de Canal 13, vuelve este jueves con su segunda temporada, la que contará con una variada lista de invitados.

El espacio que encabezan Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibirán a distintas figuras en su nuevo quincho, preparado especialmente para este ciclo.

En el listado de invitados de Socios de la Parrilla estarán destacados nombres como Tonka Tomicic, José Luis Repenning, Priscilla Vargas, Monserrat Álvarez y Carmen Gloria Arroyo.

A ellos se suman actores como Carolina Arregui, Teresita Reyes y Bastián Bodenhöfer, pasando por comediantes como Gloria Benavides, Fernando Alarcón, Patricio Torres y “Chiqui” Aguayo, por mencionar a algunos, y figuras del mundo de la farándula como Kenita Larraín y Arturo Longton.

Sobre el regreso de Socios de la Parrilla, Pancho Saavedra declaró que “siento que hemos crecido y entregaremos un mejor programa. La temporada anterior jugamos mucho y en ésta también lo haremos, pero no nos quedaremos sólo en los juegos y en la diversión”.

“De hecho, incluiremos juegos y más humor, pero tendremos programas con momentos muy profundos, con más conversación y con buenas declaraciones”, agregó.

La primera invitada a Socios de la Parrilla

Socios de la Parrilla arriba este jueves a Canal 13 con su segunda temporada y la invitada del primer capítulo será Carolina Arregui.

De esta forma, la actriz se reencontrará con Jorge Zabaleta a 17 años de haber protagonizado juntos la teleserie Brujas.

“Hace mucho tiempo que no me veía con Carola y la verdad es que no sé porqué, ya que nos queremos mucho. Simplemente la vida nos ha separado y no habíamos coincidido, pero a mí me encanta verla y me hace muy bien estar con ella”, reconoció el actor.

Por su parte, Arregui calificó de “milagroso” encontrarse con Zabaleta porque “Jorge se puso a hacer programas y a viajar por el mundo, entonces yo dije, ¿cuándo nos vamos a volver a encontrar alguna vez en una teleserie? Y siempre nos prometíamos estar juntos y nada”.

“De hecho, llegué a pensar que lo había perdido... ¡Y nos encontramos en este programa! Y, de verdad y aunque suene cliché, es como si nos hubiésemos visto la semana pasada. Sinceramente, qué ganas teníamos de mirarnos a los ojitos y vernos tan contentos, cada uno en lo suyo”, cerró.