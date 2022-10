De Rosalía a Billie Eilish: revisa el line up de Lollapalooza Chile 2023 por día

Lollapalooza Chile 2023 se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo del próximo año, en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Foto: Lollapalooza.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 26 de octubre 2022 · 13:12 hs

Al mediodía de este miércoles 26 de octubre se inició la venta de entradas de los Pases Diarios para Lollapalooza Chile 2023, únicamente a través de Punto Ticket.

De igual forma, en esta jornada se dio a conocer el su line up de cada día del festival, que se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo del próximo año, en el Parque Bicentenario de Cerrillos, y que tiene en Rosalía y Drake a dos de sus grandes figuras.

De acuerdo a la oficialización de las presentaciones en cada día, el line up quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 17

Billie Eilish, una de las artistas más talentosas e importantes de los últimos años, será la encargada de encabezar la jornada inaugural de Lollapalooza.

Allí sus fans disfrutarán de algunos de sus éxitos más reconocidos, como You Should See Me In A Crown, Bury A Friend, Xanny y el espectacular hit Bad Guy.

Ese día también se subirá al escenario Lil Nas X, uno de los exponentes del rap más aclamados del momento, y que continúa haciendo historia liderando los primeros puestos de las listas de canciones más escuchadas a nivel global.

En representación de los músicos locales, Pailita será el encargado de hacer cantar y bailar al público.

En definitiva, ese día actuarán:

KALI UCHIS – CLAPTONE – MORA – GORGON CITY – RISE AGAINST – CONAN GRAY – DOMINIC FIKE TOKISCHA – POLO & PAN – MODEST MOUSE – RYAN CASTRO – CONOCIENDO RUSIA USTED SEÑALEMELO – NORA EN PURE – HOT MILK – ROJUU – DILLOM – NANO STERN – SOFIA GABANNA – ANGELO PIERATTINI – ELSA Y ELMAR – VICENTE CIFUENTES – CHINI.PNG – ROOTZ HI-FI EL CRUCE – FRANCISCO EL HOMBRE – SHIREL – LOYALTY – TOM D. ROCKA.

Sábado 18

Para la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2023 están programadas dos de las grandes estrellas del evento musical.

De partida, marcará el regreso al país de Rosalía, que se transformó en una de las artistas más aclamadas por el público gracias a la unión magistral que hizo del flamenco y el pop contemporáneo.

Desde el Mal Querer, considerado como una obra maestra, hasta la actual MOTOMAMI, han catapultado a Rosalía a lo más alto de la industria.

El encargado de cerrar el espectáculo del sábado será nada menos que Drake, uno de los íconos definitivos de nuestro tiempo.

Se trata de una estrella que no para de triunfar y hacer historia, batiendo récords y liderando los rankings. Y que va camino a la consagración como uno de los raperos más grandes de la historia.

Así, la parrilla de ese día la completan:

ARMIN VAN BUUREN – TOVE LO – AURORA – ALISON WONDERLAND – CIGARETTES AFTER SEX OMAR APOLLO – DANNY OCEAN – JOHN SUMMIT – YOUNG CISTER – CRIS MJ – YOUNG MIKO LOUTA – 100 GECS – VILLANO ANTILLANO – SUKI WATERHOUSE – ASES FALSOS – BENITO CERATI STAILOK – MARILINA BERTOLDI – EL KUELGUE – MELANIE RIBBE – MADDS – YAEL MEYER MASQUEMUSICA – BENJAMIN WALKER - ROOTZ HI-FI – CLEMENTE – BAUS.

Domingo 19

Blink – 182 serán los encargados de cerrar la jornada y la edición 2023. Es uno de los regresos más aplaudidos, con sus integrantes originales.

30 años después de su fundación, es considerado uno de los grandes referentes del pop punk y lo confirman con una serie de shows sold out.

Antes de este gran cierre, será el turno la banda australiana insigne de la escena de rock psicodélico, Tame Impala.

En el último día también se subirán al escenario:

JANE’S ADDICTION – THE 1975 – JAMIE XX – FRED AGAIN.. - WALLOWS – MELANIE MARTINEZ - SOFI TUKKER - YUNGBLUD - PURPLE DISCO MACHINE – LIT KILLAH - YSY A – ALEX ANWANDTER ALVARO DIAZ – PANICO – ALAIN JOHANNES TRIO – OTTTO - PABLITO PESADILLA – PLUMAS - SPIRAL VORTEX – FRIOLENTO – DT. BILARDO – KING SAVAGGE – GUFI - ROOTZ HI-FI - ALECTROFOBIA – MALAMEN – SAMSARA.

A inicios de mes Lollapalooza había dado a conocer la lista completa de artistas nacionales e internacionales que tomarán parte en el festival que se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo del próximo año, en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Recuerde que la venta de entradas es solamente en www.puntoticket.com .