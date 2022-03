"De que hay onda...": entregan nuevos detalles del coqueteo entre Julián Elfenbein y María Elena Swett

A Paula Escobar le aseguraron que Julián Elfenbein y María Elena Swett "se gustan". INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 23 de Marzo 2022 · 10:02 hs

La periodista Paula Escobar entregó nuevos detalles del coqueteo que existiría entre Julián Elfenbein y María Elena Swett, lo que habría comenzado cuando ambos fueron parte del estelar ¿Quién Es La Máscara?

Fue hace unos dias cuando la ex panelista de Me Late reveló esta información a través de una transmisión en su cuenta de Instagram, donde contó que ambos “se encontraron, se caen bien, tienen buena onda, se gustan pero todavía no lo dan a la luz pública”.

Esta vez fue en el programa Que Te Lo Digo que la comunicadora entregó nuevos detalles. “Lo que yo sé de este rumor, lo había escuchado desde hace harto rato, que entre Julián Elfenbein y Mane Swett había onda”, comentó en esa oportunidad.

“Se acuerdan cuando en el programa ¿Quién es La Máscara? dijeron bueno, les presento a mi novia. Ay, mi amor, te amo, besos. O sea, nunca vimos a Julián Elfenbein con ese cocoroquismo, nunca en la vida”, dijo Escobar.

La periodista detalló que “según lo que yo lo conozco, porque él es así, súper enfocado en su pega, jamás ha coqueteado con alguien”, y también desmintió los rumores que lo vinculaban a Francisca García-Huidobro.

Por último, Paula Escobar recalcó que actualmente Julián Elfenbein y María Elena Swett no tienen un romance formal, pero sí existe un vínculo entre ambos.

“Y se estaría dando, no sé si un pololeo, no sé si es algo formal, pero de que hay onda, hay onda. Y de que se gustan, a mí me dijeron textual se gustan”, cerró.