Debacle en ESPN Chile: Fernando Solabarrieta, Luka Tudor y Felipe Bianchi fueron despedidos

Fernando Solabarrieta encabeza el despido de figuras del canal deportivo. ESPN Chile.

Compartir











Por: Rodrigo León 01 de diciembre 2022 · 14:43 hs

Una verdadera debacle fue la que se vivió este jueves en el canal deportivo ESPN Chile, donde se concretaron los despidos de varios rostros.

Según pudo confirmar EL DÍNAMO con la estación, entre ellos se encuentran Fernando Solabarrieta, Luka Tudor y Felipe Bianchi, quienes formaban parte del programa F90.

A ellos suman otras figuras de ESPN Chile como son Matías Fuenzalida, José Luis Villanueva, Waldemar Méndez y Juli Zeitune.

Hasta el momento, ninguno de ellos se ha referido a esta situación, de forma personal o en redes sociales, y aunque EL DÍNAMO intentó contactarse con varios, no respondieron.

Desde ESPN Chile aún no entregan los motivos detrás de esta drástica decisión, que tendría que ver con una reestructuración del canal con miras a 2023.

También se desconoce qué pasará con el programa F90, donde participaban gran parte de los rostros despedidos.

La defensa de un periodista de ESPN Chile a los despedidos

En redes sociales, no fueron pocos los usuarios que celebraron la salida de figuras como Fernando Solabarrieta, Luka Tudor y Felipe Bianchi de ESPN Chile.

Por lo mismo, el periodista Gonzalo Quiroz salió en defensa de los afectados con un potente mensaje.

“Te puede gustar o no un programa, te puede caer mal o bien una persona X, de todos modos siempre está la opción de no ver o no consumir medios que te desagraden cualquiera sea el motivo”, comenzó señalando.

Eso sí, antes de cerrar su publicación, remató: “Pero celebrar o alegrarse por profesionales que pierden su trabajo, es ser un miserable”.