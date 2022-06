"Debo reconocer que lloré": José Miguel Viñuela recordó su frustrado debut en Canal 13

Viñuela dijo que tras enterarse que el programa no se haría, salió tan enojado que se pegó un cabezazo con las puertas de vidrio de Canal 13. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 03 de junio 2022 · 11:58 hs

Como uno de los rostros más conocidos de la televisión chilena, José Miguel Viñuela se las ha ingeniado para seguir llegando al público a través de su programa online Desde mi Cocina con la Nené, donde además de compartir recetas culinarias, suelen recibir visitas y realizar confesiones inesperadas.

Y eso precisamente ocurrió en su última edición, cuando en un determinado momento el anfitrión decidió contarle a Nené lo que le había ocurrido muchos años atrás, cuando todavía era un completo desconocido. Y, emocionado, reconoció que en ese momento se le cayó el mundo e incluso lloró.

Y es que antes de alcanzar la fama televisiva en la conducción de Mekano, el animador vivió un duro momento en Canal 13, que incluso le sacó lágrimas, según confesó.

Ante la mirada atenta de la mujer, el ex conductor del Mucho Gusto relató que la experiencia, que sin duda lo marcó, la vivió cuando formó parte de un casting para animar un nuevo programa en las pantallas del canal ubicado en Inés Matte Urrejola.

Casting

"Me llaman y me hablan de un casting para El Club Disney. Llego a Canal 13 ilusionado. Yo no era nadie, no me conocía nadie. Éramos 120 personas, entre ellos Julián Elfenbein", le comenzó a contar José Miguel Viñuela a su interlocutora.

Luego, relató que le avisaron que había ganado el casting y lo habían designado como el nuevo animador. "Voy a la oficina del director y me dice, probablemente vamos a tener que viajar a grabar cosas a Disney. No era tanta plata pero para mí era una locura, yo estaba feliz".

Y era tanta su felicidad, que no dudó en renunciar al trabajo que tenía en esos momentos. "Me hacen despedida. Pasa un mes, dos meses, tres meses y no me llamaban. Justo nos tocó una visita a Canal 13 por la universidad, y yo fui a la oficina de Renato Rojas, director", recordó a continuación.

El gato de Shrek

Instalado frente a Rojas, José Miguel Viñuela le preguntó qué había ocurrido, y recibió una respuesta que lo dejó helado: "Hay un problema contractual con Estados Unidos, así que no lo vamos a hacer. Pero cuando sepa cualquier cosa te llamamos", le dijo, dando por cerrado el tema.

Tan impactado quedó el entonces futuro animador de Mekano, que hasta sufrió un accidente en el camino a la salida de Canal 13. "Se me cayó el mundo. Yo era como el gato de Shrek. Salgo enojadísimo, no vi las puertas de vidrio y me pegué un cabezazo".

“Debo reconocer que lloré y dije: algún día voy a entrar por la puerta ancha a este canal”, cerró la historia entre risas al recordar la anécdota.