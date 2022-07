"Deja que los perros ladren": Karen Bejarano respondió a nueva crítica de Daniela Aránguiz

Karen Bejarano se impuso a Daniela Aránguiz en la final de El Discípulo del Chef. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 04 de julio 2022 · 19:26 hs

Nada de bien le cayeron a Karen Bejarano las últimas declaraciones en su contra de Daniela Aránguiz, quien la acusó de victimizarse y de hacerle creer a la gente que tiene problemas económicos.

Fue durante el capítulo más reciente de La Divina Comida que la esposa de Jorge Valdivia retomó la polémica, que se remonta a la final del programa El Discípulo del Chef, que Karen Bejarano le ganó precisamente a Daniela Aránguiz.

Mientras compartía con Mario Velasco, María Jimena Pereyra y Daniel Greve, Aránguiz abordó el tema de la competencia que las enfrentó en el estelar de Chilevisión. Y no se guardó nada.

"Cuando llego a la final, yo quería llegar con gente realmente seca en la cocina. Karen no cocinaba nada. Todo el programa se la llevaron criticándola y peleando con ella, porque hacía lo que quería, entonces eso como que... ", dejó inconclusa la frase la esposa del "Mago".

Pero lejos de dejar ahí el tema, Daniela cuestionó también el actuar de su rival durante la temporada.

"Siento que (Karen) se metió mucho en el victimismo. Y una persona que tiene problemas económicos no anda en una Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres?", lanzó la pregunta al aire.

Pero Aránguiz no había terminado y preguntó: "¿Por qué le pides a la gente que vote por ti para ganarte 15 palos?, que quizás, en mi caso, yo se lo iba a regalar a una amiga que tiene cáncer".

Vamos avanzando

Lejos de victimizarse, Karen Bejarano recogió los dichos de Daniela y le respondió a través de las historias de su Instagram.

Junto a una foto suya lanzando un beso, la ganadora de la temporada en "El Discípulo del Chef" dedicó unas palabras al episodio mencionado por Aránguiz.

"Frase de hoy: deja que los perros ladren, es señal de que vamos avanzando", posteó primero. Y a continuación reflexionó: "Nunca olviden que aquellos que les gusta hablar mal de ti, lo hacen porque no son capaces de mirarse a ellos mismos… les resulta muy difícil y prefieren ver la paja en el ojo ajeno".

Y concluyó el tema llamando a sus seguidores a que "no dejen que nadie opaque sus espíritus con la suciedad de sus palabras. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca".