Demandan a Nick Carter por la presunta violación de una menor de edad en 2001

Por: Juan Pablo Ernst 09 de diciembre 2022 · 08:51 hs

El integrante de Backstreet Boys Nick Carter fue demandado por violación y agresión física a una fan autista, supuestamente ocurrido tras un show del grupo en 2001.

La acción judicial fue interpuesta en un tribunal de Beverly Hills, en el estado de California, y la víctima fue identificada como Shannon Ruth, quien hoy tiene 39 años.

Fue la misma mujer la que habló con la prensa tras presentar la demanda, quien precisó que al momento de los hechos ella tenía 17 años de edad.

También reveló que interpuso la demanda junto a otras tres mujeres que aseguran haber sido violadas por el cantante cuando eran menores de edad, pero quienes prefirieron mantener el anonimato en esta instancia.

Sin poder contener las lágrimas, Shannon Ruth les aseguró a los reporteros que "los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones, que son el resultado directo de que Nick Carter me violara".

La agresión

La mujer relató que la agresión ocurrió después de que Nick Carter la invitara a subirse al autobús donde se encontraba, luego de que la viera haciendo fila para pedirle un autógrafo tras el show de Backstreet Boys en la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, en 2001.

Dijo que una vez que estuvo a bordo del vehículo, el cantante la obligó a beber alcohol, tras lo cual la llevó a una cama instalada en el autobús y la violó en ese lugar.

Shannon Ruth agregó que "después de violarme, recuerdo que me llamó 'perra retardada'. Y que me agarró y me dejó moratones en el brazo", pero además la amenazó con poner a todo el mundo en su contra si hacía una denuncia.

También indicó que hasta que Nick Carter la violó ella era vírgen, y que después supo que su agresor la había infectado con el virus de papiloma humano.

"Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más en mi vida que lo que me hizo Nick Carter", recalcó la mujer entre lágrimas.

Por su parte, el abogado de Shannon Ruth, Mark Boskovich, sostuvo que el interés de su cliente es "impedir" que Nick Carter "agreda a más adolescentes y mujeres".

"Esperamos que cualquier otra persona que haya sido agredida sexualmente por Carter nos llame o nos envíe un correo electrónico", realizó un llamado en ese sentido Boskovich.

De luto

En tanto, a través de TMZ se indicó que en el entorno del cantante están seguros que "esta acusación es categóricamente falsa. Nick se está enfocando en su familia y está de luto por la muerte de su hermano".

La denuncia contra Nick Carter ocurre apenas un mes después de que se hallara el cuerpo sin vida de su hermano menor, Aaron Carter .