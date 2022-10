Denise Rosenthal realiza curioso anuncio en medio de rumores de infidelidad de Camilo Zicavo

Denise Rosenthal participó hace unos días del Billboard Latin Music Week. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 05 de octubre 2022 · 11:41 hs

Denise Sofía Rosenthal Schalchli, cantautora y actriz, realizó un importante anuncio a través de Instagram, en una semana marcada por los rumores de infidelidad de su pareja, el músico Camilo Zicavo.

Mientras la artista chilena se encontraba en Estados Unidos, participando del Billboard Latin Music Week, en redes sociales surgieron publicaciones que aseguraban que el ex Moral Distraída engañó a la intérprete de “Agua Segura” años atrás.

Para respaldar esta acusación, algunos usuarios publicaron pantallazos de conversaciones que Zicavo mantuvo con mujeres, lo que causó la indignación de los fanáticos de Rosenthal.

Hasta el momento, Camilo Zicavo no ha alzado la voz respecto a estos rumores, cuando recién se cumplen siete meses desde que se casó con la ex Amango en una ceremonia privada celebrada en Pirque, comuna de la Región Metropolitana.

En su regreso a Chile en los últimos días, Denise Rosenthal no se ha referido públicamente a lo que circula en las plataformas digitales. Lo que sí, hizo un particular anuncio con motivo del Día de la Música.

“I'm done”

A través de Instagram, Denise Rosenthal quiso compartir un mensaje a sus colegas músicos y artistas, dando cuenta que son noticias “que realmente me importan”.

Así, hizo un repaso de lo que han sido estos últimos días para su carrera musical. “Llegué de Miami con el mejor disco que he hecho en mi vida. Conocí gente bacana (sic), y trabajé con compañeras y personas increíbles”, comenzó señalando.

“Participé en el festival de música latina más importante del mundo, en los Billboard Latin Music Week”, agregó.

Fue aquí donde Denise Rosenthal hizo el importante anuncio. “I’m done with Chilito (Terminé con Chilito). Me voy a recorrer el mundo mi people”, aseguró la también actriz.

Las declaraciones de la cantante causaron diversas reacciones por parte de sus fanáticos y diversas figuras del espectáculo.