Dentro y fuera de cámara: todo lo que dejó la final de El Discípulo del Chef

Yuhui Lee se coronó como el gran ganador de la cuarta temporada de El Discípulo del Chef.

Por: Rodrigo León 25 de noviembre 2022 · 09:37 hs

El Discípulo del Chef, programa de cocina de Chilevisión, cerró su cuarta temporada después de casi cuatro meses y más de 40 capítulos con una final que se llevó a cabo con el Casino Monticello como principal escenario.

Hasta este lugar, ubicado en San Francisco de Mostazal, llegaron los cuatro finalistas, luego de que Víctor Díaz fuera eliminado en la última prueba de cocina.

Yuhui Lee, Nicole Ángel, Carolina Erazo y Natalia Duco buscaban quedarse con el premio más grande entregado en una competencia culinaria: la concesión por un año de un restaurante ubicado, precisamente, en Monticello.

Aunque muchos pudieran pensar que el ganador o ganadora sería el encargado de elegir cómo se llamaría del nuevo local, durante la jornada de este jueves se reveló que este sería “El Discípulo del Chef by…”, restando solo el nombre de quien se corone triunfador de la competencia.

De hecho, el desenlace de El Discípulo del Chef se llevó a cabo, precisamente, donde se emplazaría este nuevo restaurante.

Familia, amigos y ex participantes de El Discípulo del Chef

Los finalistas de El Discípulo del Chef llegaron hasta el Casino Monticello acompañados de sus familiares amigos, ubicados en distintos puntos, quienes les entregaron su apoyo por medio de aplausos y vitores.

Una de las mesas más prendidas fue la que acompañó a Yuhui Lee, los que incluso tenían su propio grito: “¡Lico, lico, Yuhui!”, gritaban cada vez que mencionaban al cocinero chino. Entre ellos destacaba Yharin Prado, la enigmática polola del participante.

Aunque muchos pudieran pensar que dirían presente todos los ex participantes de El Discípulo del Chef, lo cierto es que solo llegaron a la final aquellos que fueron invitados por los mismos finalistas.

De esta forma, fue posible ver a Daniela Castro, Max Cabezón, Valentina Ramos, Camila Ruiz y César Campos, quienes se distribuyeron en las distintas mesas, apoyando a sus compañeros.

A pesar de la gran presencia de público, el que se robó la película, definitivamente, fue Antü, el hijo de Nicole Ángel con su pareja Lucas. En un momento, mientras en pantalla estaban en comerciales, el pequeño le gritó: “Te amo mamá”, provocando el momento más tierno de la noche.

Cuarto y tercer lugar

Después de recibir a los finalistas de El Discípulo del Chef y de entregarles 60 segundos a cada uno para que convencieran al público de votar por ellos, Emilia Daiber anunció el momento de dar a conocer los nombres de los que obtuvieron el cuarto y tercer lugar.

Con 17.063 votos, en el último puesto quedó Natalia Duco, provocando gran sorpresa en los presentes, puesto que muchos la posicionaban como la ganadora o dentro de los primeros lugares.

La mesa en la que se encontraban los familiares y amigos de la deportista no lo podían creer. Entre ellos estaba César Campos, cuyo rostro demostraba su sorpresa. Camila Ruiz, en tanto, aplaudía incrédula.

“La vida me ha enseñado que todo pasa por algo y quizá que Dios tiene otro camino para mí, nunca voy a dejar de soñar ni de hacer las cosas con pasión”, declaró Duco ante las cámaras.

Junto con eso, destacó que “era la elección de ustedes y está perfecto y yo voy a seguir cocinando, preparando recetas ricas, voy a buscar otro lugar donde abrir mi propio restaurante y voy a seguir representando a chile y voy a seguir dándole medallas a todos ustedes”.

Minutos más tarde vino el turno del tercer lugar, el que con 22.071 votos, quedó en manos de Carolina Erazo, una de las favoritas, gastronómicamente hablando, para adjudicarse el premio de El Discípulo del Chef.

Yuhui Lee gran ganador de El Discípulo del Chef

Pasada la medianoche, el ambiente de nervios en el estudio de El Discípulo del Chef instalado en el Casino Monticello era evidente.

En cada corte comercial, los asistentes aprovechaban de acercarse a los finalistas, Yuhui Lee y Nicole Ángel, mientras otros realizaban transmisiones en vivo a través de Instagram.

Mientras él se mostraba muy tranquilo y dispuesto, la finalista de la primera temporada del programa de cocina de Chilevisión se veía nerviosa recibiendo el apoyo de sus más cercanos.

Una vez que se cerró la votación, la tensión no era menor. Incluso, cuando Emilia Daiber estaba a punto de nombrar al ganador o ganadora, la decisión de ir a comerciales molestó a más de alguno.

Pero finalmente, a la hora de entregar el veredicto del público, la animadora anunció que con 128.106 votos contra 71.009, el gran ganador de la cuarta temporada de El Discípulo del Chef era Yuhui Lee.

El joven chino, que ya cumplía su cuarta vez en un concurso de cocina, finalmente se alzaba como el triunfador de la competencia, desatando su alegría al conocer la noticia.

Yuhui Lee, palabras de un ganador

Tras varios minutos en que conversó con medios de comunicación, se sacó fotos con fanáticos y recibió las felicitaciones de todos los presentes, Yuhui Lee accedió a conversar con EL DÍNAMO.

“Primera vez que entraba al programa pensando positivo (…) Al principio no pensé que iba a llegar a la final, solo entré a pasarla bien y estar feliz. No pensaba en ganar, porque si pensaba eso y no ganaba, iba a estar triste”, dijo el cocinero.

Yuhui, incluso, reconoció que cuando lo invitaron por tercera vez a El Discípulo del Chef, no aceptó en primera instancia y pidió que le dieran un tiempo para pensarlo. Sin embargo, luego de conversarlo con su pareja y sus más cercanos, terminó aceptando "uno o dos días después".

Con respecto al estilo que tendrá su nuevo restaurant, el ganador de la competencia aseguró que aún no lo tenía claro pero que se reunirá este viernes en el equipo para delinear los detalles. Eso sí, dejó. en claro que será gastronomía al “estilo Yuhui”.

“No será una cosa tan típica oriental, cambia un poquito, por ejemplo, una cazuela, pero con mi estilo”, precisó.

En la otra vereda, Nicole Ángel, pese a obtener el segundo lugar no ocultaba su alegría de haber llegado hasta la última instancia.

“Estoy más feliz que la cresta, estoy muy contenta. Jamás pensé que tanta gente iba a votar por mí, que le iba a ganar a rostros importantes como Natalia Duco y Carolina Erazo. Para mí es… Wow, estoy muy agradecida de la gente”, reconoció.

Incluso, no escondió su sorpresa ante el cuarto lugar de Duco. “Yo venía totalmente asumida de la experiencia, pero a mí… Yo no soy tan popular como la gente que estaba acá, entonces para mí fue totalmente una sorpresa, desde que Natalia sacó el cuarto lugar, Carolina el tercero y quedar ahí con Yuhui para mí fue… No sé… ¡Gracias!”, expresó.