Denzel Washington aseguró que "el diablo" se apoderó de Will Smith en los Oscar

Smith renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tras el incidente.

Por: Sebastían Dote 03 de Abril 2022 · 13:38 hs

El actor estadounidense Denzel Washington, testigo “privilegiado” de la agresión de Will Smith al comediante Chris Rock durante la ceremonia de premiación de los Oscar, rompió el silencio y entregó su versión sobre el escandaloso incidente.

Todo ocurrió luego que el humorista bromeara con la alopecia de la actriz y esposa de Smith, Jada Pinkett. Ante esto el actor lanzó unos gritos hacia el escenario, para luego subirse y darle una bofetada a Rock.

En una conversación con el pastor T.D. Jakes, la que fue consignada por Deadline, Washington abordó el incidente y señaló que “hay un dicho cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal. El diablo dice: Oh, no, déjalo en paz, es mi favorito. Por el contrario, cuando el diablo te ataca, tal vez sea porque está tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón, el diablo se apoderó de él esa noche”.

“Afortunadamente había gente allí, no solo yo sino otros. Tyler Perry, vino inmediatamente conmigo. Algunas oraciones. No quiero decir de lo que hablamos (…) ¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los entresijos de esta situación, pero sé que la única solución fue la oración. La forma en que lo vi. La manera en que lo veo”, señaló.

Según las imágenes que circularon en diversos medios, Washington fue uno de los primeros en contener a Smith tras la bofetada a Chris Rock.

Durante el viernes el ganador del Oscar por su rol en King Richard anunció su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, admitiendo que sus acciones fueron “impactantes, dolorosas e inexcusables”, dejando en claro que aceptará cualquier medida adicional que determine el organismo, encargada de entregar los premios.

“La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa”, sostuvo Smith, quien agregó que “traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido", afirmó.