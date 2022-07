Descolocó a los fans: pololo de Paloma Mami besó a su cuñada en video musical

Polémica causó el último videoclip del pololo de Paloma Mami

Por: Gaspar Marull 02 de julio 2022 · 12:34 hs

ROA, la pareja de Paloma Mami lanzó su último videoclip durante el jueves. En aquel video aparecía Sofía Castillo, hermana de la cantante de “Not Steady” bastante cercano a su cuñado y realizando acciones bastante coquetas, como lamerle el rostro y besarlo.

Aquella producción no pasó desapercibida por los fanáticos quienes recordaron los rumores que indicaban que la pareja había terminado después de cerca de dos años de relación, a pesar que no ha sido confirmado por ninguno de los dos. De igual manera, la artista chilena-estadounidense dejó de seguirlo en Instagram y eliminó las fotos que tenía con él.

Con el nuevo videoclip la polémica se acrecentó. En el video, aparece Sofía, hermana de Paloma protagonizando escenas bastante románticas con el que, oficialmente, sigue siendo su cuñado. Los cibernautas reaccionaron inmediatamente descolocados:



La pieza audiovisual de ROA que promociona “JETSKI”, su sencillo, ya acumula cerca de 200 mil visitas y está entre las tendencias musicales de YouTube. Previamente Paloma Mami había lanzado “Ultra solo” junto a otros 4 artistas.

En el 2019, Paloma Mami en una entrevista realizada por Tonka Tomicic, señaló que Sofía es: “Es mi mejor amiga y es mi consciencia, digo yo eso, y es como mi mano derecha también.”

“Siempre está ahí para todas las cosas que estoy haciendo. Cuando yo no sé si me escucho bien la única persona que yo confío en es mi hermana. Si mi mamá me lo dice, yo como ‘no, mamá déjame preguntarle a Sofía”, manifestó la cantante de “Fingías”.