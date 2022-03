VIDEO - Deseo, exceso, redención y rebelión: Netflix presentó el tráiler de Élite 5

Itzán Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas y Georgina Amorós son los actores que más tiempo llevan en Élite. NETLIX.

Por: Rodrigo León 30 de Marzo 2022 · 11:27 hs

Netflix dio a conocer el tráiler oficial de la quinta temporada de la popular serie juvenil Élite, que regresa el próximo 8 de abril.

La historia se retoma tras los eventos ocurridos en la fiesta de Nochevieja, donde los personajes deberán enfrentarse a las consecuencias de sus actos.

Por un lado, arranca un nuevo semestre en Las Encinas donde tras la huida de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando amenaza con truncar la historia de amor de Samuel y Ari. Rebeca está en pleno viaje de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de la separación con Ander, la aparición de Bilal dificultará su relación con Samuel.

A eso se suma la confesión de abuso de Phillipe, los ataques incontrolables de ira de Patrick, el deseo de venganza de Benjamín, un regalo que Armando le hizo a Mencía que esconde un secreto y un pacto de silencio entre Samuel y Rebeca que se romperá rápidamente, es parte del adelanto de la quinta temporada de Élite que entregó Netflix hace algunas semanas.

Por otro lado, Las Encinas recibirá a dos nuevos estudiantes. Se trata de Isadora, la gran heredera del imperio del ocio nocturno, e Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo.

El elenco de la serie española lo continúan encabezando Itzán Escamilla y Omar Ayuso, los únicos que se mantienen desde la primera temporada, además de Claudia Salas y Georgina Amorós que llegaron en el segundo ciclo.

Manu Ríos, Martina Cariddi, Carla Díaz, Pol Granch y Diego Martín también forman parte de la historia a la que ahora se sumaron nombres como Valentina Zenere, Adam Nourou y André Lamoglia.

Carlos Montero, creador de Élite, adelantó que la serie “es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar”.