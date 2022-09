Diana Bolocco descartó su retiro de la televisión: "Me queda mucha energía, ganas y proyectos"

"Hay varios en carpeta, pero hay uno que está súper avanzado", dijo DIana Bolocco sobre sus proyectos en Mega. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 01 de septiembre 2022 · 12:05 hs

Diana Bolocco descartó que esté pensando en retirarse de la televisión para dedicarse a los proyectos de la productora que tiene junto a su marido, Cristián Sánchez, y el productor Pablo "Pablete" Alvarado, a la vez que aclaró los motivos de su salida del Mucho Gusto.

De acuerdo a lo manifestado por la figura de Mega, no fue solo suya la decisión de no continuar en el matinal del canal ubicado en Vicuña Mackenna, sino que también pasó por la implementación de nuevos proyectos del canal que están enfocados en la entretención.

"Pasó que voy a hacer otros proyectos en Mega, y de hecho estamos enfocados en eso, en el área de entretención. Se vienen hartos proyectos, sólo eso pasó", le dijo Diana Bolocco a LUN sobre su salida del Mucho Gusto tras regresar de sus vacaciones.

"Yo creo que lo importante es que el matinal tiene grandes conductores. Está José Antonio Neme, la Karla (Constant), está la Sole (Onetto) hoy día. Y yo voy a dedicarme a la entretención, que es lo que más sé hacer", detalló la hermana de Cecilia Bolocco.

Los nuevos proyectos de Diana

La periodista y presentadora de televisión sostuvo que todavía no hay una fecha definida para la salida al aire de alguno de los nuevos espacios de entretención de Mega, pero que estima que deberían haber novedades una vez pasen las Fiestas Patrias.

"No hay una fecha concreta para la salida al aire", ratificó Diana Bolocco, y apuntó que "hay varios en carpeta, pero hay uno que está súper avanzado y la idea es que se pueda hacer lo antes posible".

"Hay una logística que lleva a que no se haga tan rápido como uno quisiera. Ojalá a la vuelta de Fiestas Patrias", manifestó la Bolocco chica, quien sostuvo que ese programa se emitirá "en horario prime".

Respecto de si estará sola o acompañada en la conducción del nuevo programa de Mega, la esposa de Cristián Sánchez respondió con un enigmático "no puedo decir".

Luego explicó que "todavía son proyectos. En la tele siempre hay mucho paño que cortar. Es súper entretenido, es una vuelta bien interesante y distinta a lo que se está mostrando en televisión", aseguró Diana Bolocco.

No deja la televisión

Por otra parte, la ex conductora del Mucho Gusto admitió que su contrato con Mega es hasta fin de año, pero descartó que esté pensando en dejar la televisión, como se rumoreó luego de que no retomó su trabajo en el matinal.

"Escuché el rumor que me quería retirar de la televisión", reconoció Diana Bolocco durante la entrevista. Pero fue categórica en desmentir que sea cierto.

"No, para nada. Me queda mucha energía, ganas y proyectos en la cabeza para seguir trabajando. Es mi profesión, ha sido mi profesión por tantos años y yo feliz sigo en Mega", dejó en claro la animadora.

Respecto de la posibilidad de hacer algo en televisión junto a su marido, Cristián Sánchez, dijo que al menos al corto plano no ocurrirá.

"Por ahora no porque él está en Canal 13, con un proyecto que parte este jueves, y en ESPN. Y yo en Mega. Por ahora no se puede, tal vez en el futuro. ¿Por qué no? Me encantaría trabajar con él , trabajé mucho con él y fueron años súper felices", dio por cerrado el tema.